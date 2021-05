Mislav Bago analizirao je broj općina, županija i gradova te istaknuo nesrazmjer između njih, kao i dugotrajne vlasti istih lokalnih moćnika u nekim jedinicama. Objasnio je i kako glomazna lokalna uprava usporava razvoj zemlje.

Od izbora do izbora sve manje građana izlazi na birališta. A kada na vlast dođu kandidati koji im ne odgovaraju, onda prigovaraju. No, možda i veći problem stvara nepregledan i ogroman broj kandidata i izabranih političkih aktera kao i općina, gradova i županija. Mislav Bago osvrnuo se na činjenicu da nitko od kandidata nije predložio da se ta politička mašinerija smanji.

"To nije učinio nitko tko je izabran, niti itko od stranačkih čelnika, a imaju 8.216 razloga jer ćemo sutra izabrati toliko lokalnih dužnosnika. Mi imamo danas dva puta više gradova nego sredinom devedesetih kada smo krenuli u lokalnu podjelu države. Stotinjak je općina više. Činjenica je da neki gradovi ne bi ni trebali biti gradovi“, istaknuo je Bago.

Dodao je kako imamo trećinu ili četvrtinu općina koje se ne mogu same financirati. Slično je i sa županijama koje imaju bolnice, pa se to sve sanira sa razine države.

"Nitko to nije mijenjao, a uz to postoji i par tisuća komunalnih tvrtki, to je velika vojska koja će biti nahranjena na lokalnim izborima i na taj način se ova zemlja neće pomaknuti dok mi ne smanjimo i učinimo funkcionalnijom ovu upravu“, objasnio je.

Trend doživotnih lokalnih vladara

Mislav Bago je komentirao i koliko ćemo imati izabranih dužnosnika već nakon prvog kruga izbora te objasnio kako je sve zastupljeniji trend biranja kandidata koji nemaju protivnika ili koji pobjeđuju u prvom krugu.

"Već sada imamo šezdeset pobjednika koji nisu imali protukandidata u prvome krugu. Najveći dio mašinerije bit će izabran, a za dva tjedna vidjet ćemo one gradove i sredine gdje se vodila najžešća kampanja. Postoji velika mogućnost da od prvog srpnja svaki drugi lokalni čelnik iza sebe ima deset godina upravljanja nekom općinom ili gradom“, kazao je.

Za kraj je istaknuo i problem doživotnih vladara, čiji mandati traju dulje nego životi najmlađih birača.

"Imamo i takozvani klub sedam. Može nam se dogoditi da imamo dvadesetak gradonačelnika ili načelnika koji vladaju već sedmi mandat za redom. Na izborima će za njih glasati djeca koja su rođena nakon što su oni već bili prvi put načelnici ili gradonačelnici“, zaključio je.

