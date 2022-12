Izmjenom Uredbe o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, korisnici mogu ostvariti i 500 kuna pomoći.

Dvije invalidne osobe, prijavljene na istoj adresi stanovanja, ostvarile su pravo na korištenje vaučera.

Zanima ih mogu li, svaka osoba za sebe (paralelno) koristiti svoj vaučere, svatko za svoje odvojeno brojilo. Postavili su nam pitanje i i ima li osoba koja je ostvarila pravo na vaučer i pravo na sufinanciranje troškove ogrjeva.

U Ministarstvu socijalne skrbi objašnjavaju kako se naknada za ugroženog kupca energenata veže uz kućanstvo (samačko ili ako se živi u kućanstvu s osobom koja je korisnik određenog prava).

"Pod kućanstvom se smatra zajednica osoba koje zajedno žive i podmiruju troškove života. Slijedom navedenog, ako postoje dva ili više kućanstava na istoj adresi svako od tih kućanstava može ostvariti pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata", kažu i pojašnjavaju da se ograničenja odnose samo na osnove po kojima se stječe pravo. Dakle, ako netko po svije osnove ostvaruje pravo na naknadu, ona mu se ne priznaje za obje već samo za jednu.

Primjerice, ako je korisnik osobne invalidnine i istodobno korisnik zajamčene minimalne naknade ili nacionalne naknade za starije osobe.

"Isto je i u slučaju ako u kućanstvu žive dva ili više članova kućanstva koji su korisnici jednog ili više prava na temelju kojega se može priznati status ugroženog kupca energenata, kućanstvo može ostvariti pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata samo po jednoj osnovi", dodaju.

Tko ima pravo na vaučere, odnosno na naknadu za ugroženog kupca energenata?

To pravo može biti priznato:

korisniku zajamčene minimalne naknade,

članu kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade,

korisniku osobne invalidnine kojemu nije osigurana usluga smještaja ili organizirano stanovanje,

osobi koja živi u kućanstvu s korisnikom osobne invalidnine,

korisniku nacionalne naknade za starije osobe ili osobi koja živi u kućanstvu s korisnikom nacionalne naknade za starije osobe,

ili osobi koja živi u kućanstvu s korisnikom nacionalne naknade za starije osobe, korisniku novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,

osobi koja živi u kućanstvu s tim korisnikom,

korisniku novčane naknade za civilne stradalnike iz Domovinskog rata, osobi koja živi u kućanstvu s tim korisnikom.

Što je s ogrjevom?

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade, uz iznimke (beskućniku koji se nalazi u prenoćištu, prihvatilištu ili mu je priznata usluga smještaja u organiziranom stanovanju, žrtvi nasilja u obitelji i žrtvi trgovanja ljudima kojoj je priznata usluga smještaja u kriznim situacijama), a troškovi stanovanja se odnose na najamninu, komunalnu naknadu, troškove grijanja (koji obuhvaćaju i troškove ogrijeva iz ranije važećeg Zakona o socijalnoj skrbi) vodne usluge te troškove koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade.

"Slijedom navedenoga osoba kojoj je priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata ne mora biti korisnik prava na naknadu za troškove stanovanja, budući da je krug korisnika naknade za ugroženog kupca energenata širi i obuhvaća i korisnike izvan sustava socijalne skrbi", kažu.

Krajem listopada 2022. 70.031 osoba koristila je pravo na vaučere. Broj korisnika od početka godine stalno raste.

Krajem siječnja bilo ih je 63.382 , krajem svibnja 68.135, a već u rujnu 69.922.

No u Ministarstvu pojašnjavaju kako je to zbog proširenja kruga osoba/korisnika kojima se to pravo može priznati, uredbom koja je stupila na snagu u travnju.

Naknada je u početku iznosila 200 kuna (24,54 eura), iznimno od 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2023. iznos joj je 400,00 kuna (53,09 eura).

"Izmjenom Uredbe o mjesečnom iznosu iz rujna 2022. od 1. listopada 2022. do 31. ožujka 2023. naknada je određena u visini do 500,00 kuna (66,36 eura)", kažu.

