Ima i ovakvih poslodavaca u Hrvatskoj: Zaposlenici imaju slobodan dan za svoj rođendan

Sretan rođendan zaposleni

Danas je više nego ikad zaposlenicima osim plaće postalo vrlo važno imati pogodnosti koje će poboljšavati kvalitetu života. Mogućnost napredovanja, klizno radno vrijeme, rad od kuće, veći broj dana godišnjeg odmora, mogućnost edukacije – to su glavni kriteriji prema kojima se zaposleni odlučuju za radna mjesta.

Ovaj poslodavac je otišao korak dalje i uveo neradni dan za zaposlenike na njihov rođendan. Odluka je dočekana s oduševljenjem među zaposlenicima jer su sada u mogućnosti provesti svoj poseban dan sa svojim najbližima i prijateljima ili ga, ako baš žele, prespavati. Sve im je dozvoljeno, kažu nam kroz šalu. Ovaj nesvakidašnji poklon je stupio na snagu baš na 7. Addiko rođendan koji su proslavili 11. srpnja afterwork zabavom i nastupom Addiko benda.

Addiko slavi 7. rođendan (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)

Glazbenici i bankari u jednom

Addiko bend, u kojem sudjeluju talentirani kolege glazbenici nastupa i na božićnim domjencima, rođendanima kolega i povodom odličnih poslovnih uspjeha banke, a šale se kako će jednog dana napuniti i Arenu.

"Glazba je oduvijek bila vrlo bliska Addiko brendu i mogu slobodno reći da je utkana u DNK Addiko banke. Počelo je tako da sam na jednom neobveznom druženju shvatila da je među kolegama nekoliko talentiranih glazbenika. Tada se rodila ideja o osnivanju Addiko benda. Ideju sam prezentirala Upravi, koja je kao i uvijek imala sluha za kreativne i netipične ideje, te je objeručke prihvatila taj prijedlog. Raspisali smo interni natječaj i na audiciji se pojavilo gotovo 20 ljudi koji su došli pokazati svoj talent i osigurati mjesto u bendu. Srećom, svi su primljeni“, priča nam Mia Lasić, osnivačica benda koja radi u odjelu Digitalnog marketinga.

Addiko slavi 7. rođendan (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)

Individualni pristup svakom zaposlenom

Mia naglašava da bi Addiko kao poslodavca preporučila zbog opuštene komunikacije, visoke profesionalnosti, brzine i jednostavnosti u donošenju odluka, otvorenosti uprave i menadžmenta za nove i inovativne ideje i generalno pozitivnog timskog duha svojih kolega.

"Ovo je mjesto na kojem znam da će se moj talent i sklonosti poštovati. Nije neuobičajeno da netko nakon nekoliko godina na jednom radnom mjestu svoj karijerni put nastavi u potpuno drugom odjelu, koji mu profesionalno više odgovara", kaže nam Mia i dodaje: „Ja sam krenula kao asistentica u Uredu Uprave, a sada već više od 3 godine radim u Digitalnom marketingu koji mi je oduvijek bio želja. Tu sam u međuvremenu i napredovala.“

Addiko slavi 7. rođendan (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)

Kako bi privukla najbolje talente, Addiko banka stvara internu kulturu koja potiče inovativna rješenja, uvažavanje povratnih informacija i njegovanje ljudskih odnosa. Netipični bankari Addiko banke nisu nužno financijske struke, ali su zainteresirani za rad u takvom netipičnom bankarstvu koje spaja pouzdanost s kreativnošću.

"Organizacijska shema pojednostavljena je da bi ljudi mogli otvorenije, transparentnije i lakše komunicirati i ostvarivati osmišljene ideje. Potrebno je puno ulaganja u internu kulturu, u razvoj dodatnih vještina i jasno određenje u kojem se zaposlenici mogu prepoznati", priča nam Marijana Deković Fernežir iz odjela Ljudski potencijali i korporativne komunikacije.

Addiko slavi 7. rođendan (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)

Da bi poboljšala svoju ulogu kao poslodavca, Addiko banka provodi i interna istraživanja zadovoljstva zaposlenika. Rezultati tih istraživanja pokazuju da su zaposlenici zadovoljni radnim okruženjem i internom kulturom te da postoji pozitivan WOM (Word of Mouth) među njima. Banka također ulaže napore u održavanje visoke razine etičnosti na radnom mjestu, poštovanja, integriteta i povjerenja.

"Zadovoljni smo rezultatima i već smo si sad podigli ljestvicu malo više. Ima prostora za poboljšanja i vrlo vrijednih smjernica na koje su nam zaposlenici ukazali. To je zapravo odlika modernih poslodavaca u kojima su zaposlenici svjesni svoje uloge i osjećaju se uključenima. To je put do uspjeha", kaže Marijana Deković Fernežir iz odjela Ljudski potencijali i korporativne komunikacije.

Poseban pristup klijentima

Povodom svoga 7. rođendana banka je mislila i na svoje sadašnje i potencijalne klijente. Pripremila je posebne akcijske ponude te pozivaju građane da zavrte rođendansku tortu i ostvare pravo na jednu od akcijskih ponuda do kraja srpnja:

• povrat prve rate za gotovinski kredit veći od 10.000 eura

• ugovaranje Addiko Mastercard Prepaid kartice bez naknade

• tri mjeseca bez naknade za korištenje Business Platinum paketa transakcijskog računa za male poduzetnike

Uz rast i razvoj na bankarskom tržištu, Addiko neće odustati od svoje misije drugačijeg bankarskog iskustva. U fokusu ostaju klijenti, inovacije, brzina i jednostavnost. Posebno se njeguje odnos prema zaposlenicima koji grade svoju karijeru na mjestu gdje se cijeni njihova individualnost koja je važan faktor u unaprjeđenju poslovnih ideja i održavanju dobrih međuljudskih odnosa.

Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom Addiko po najvišim profesionalnim standardima.