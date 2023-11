Identificirani napadači na automobil srpskih registracija: Ispituje se i ponašanje policajaca koji su sve promatrali

Vukovarsko-srijemska policija potvrdila je da je utvrđen identitet osoba koje su na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara na izlazu iz Nuštra napale srpske studente u automobilu somborskih registracija, a sve se to dogodilo dok su u blizini stajali policajci.

Podsjetimo, na videu koji je objavio portal Novosti vidi se da četvorica mladića na cesti izlaze iz svog automobila te šakama i nogama udaraju auto koji je vozio ispred njih. Sudeći prema snimci, policija je napadače pustila da odu, a da nije s njima obavila nikakav razgovor.

"Provodi se kriminalističko istraživanje zbog postojanja sumnje u počinjenje prekršaja iz članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, a protiv vozača vozila provodi se istraživanje zbog prekršaja iz članka 12. st. 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama", objasnili su iz policije.

Osim toga, zbog incidenta je u tijeku istraživanje ponašanja policijskih službenika koji su se nalazili na mjestu incidenta.

"Policijski kombi je bio pored, čak i jedan policijski auto, dva policajca su gledala u to. Napadači su sjeli u auto i otišli, a policajci stoje i gledaju. Nikome to ništa nije bilo čudno. Rekao sam policajcu da je nebitno tko sam ja i koje su tablice na mom autu, ali dozvoliti da netko nekoga tako brutalno napadne i da se ne reagira na to, zaista je sramotno", za Novosti je ispričao svjedok napada koji je sve snimio.

"Zato sam vam poslao ovaj snimak. Nije na meni da postupam dalje, ali volio bih da se nađe netko u ovoj zemlji da zaštiti ljude kada je to potrebno. Znam da bih htio da i meni netko priskoči u pomoć u takvoj situaciji", dodao je te naglasio da su se muškarci u autu s vukovarskim registracijama i prije napada ponašali razuzdano, kao da su u svatovskoj povorci.