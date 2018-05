Bojan (45) iz naše priče dokazuje da muškarci također mogu iskusiti nevoljno bježanje urina ali i dalje se nesmetano baviti aktivnostima. Svoju je priču odlučio podijeliti s ostalim muškarcima i osvijestiti ih da o inkontinenciji otvoreno pričaju jer je učestalije nego što misle.

Bojan se s inkontinencijom prvi puta susreo u četrdesetima. Zbog nelagode nije odmah potražio liječničku pomoć: ''Kad sam prvi put osjetio da mi je pobjeglo, bio sam na rekreativnom treningu. Nisam se previše obazirao jer inače uz trening pijem puno tekućine i ne maltretiram se odlaskom na wc. Kada se to ponovilo tijekom radnog vremena nedugo nakon posjeta toaletu, potražio sam informacije na internetu i saznao da imam problema s inkontinencijom. Iako sam prihvatio da se to dešava i muškarcima, bilo mi je teško o tome govoriti''.

Kako više nije mogao držati kontrolu nad nevoljnim istjecanjem urina prilikom svakodnevnih aktivnosti kao što su smijanje, kašljanje, kihanje ili podizanje teških predmeta ali i onih omiljenih kao što je bavljenje sportom. Bojan se našao u raznim neugodnim situacijama, koje je, kao i svaku u njegovom životu, pokušao okrenuti na humor. ''Šale i pošalice koje sam zbijao na svoj račun zabavljale su moje prijatelje, iako nisam siguran jesu li me shvatili ozbiljno. To je bio moj način da im približim problem koji imam, a s obzirom na to da je se radilo o tek par kapljica koje nitko nije vidio osim mene, moguće je da su mislili da karikiram kad kažem da sam se upišao u gaće od smijeha.''

Inkontinencija se kod muškaraca najčešće povezuje s uvećanom prostatom, no može biti i posljedica stresa, sjedilačkog načina života, prekomjerne tjelesne težine, pušenja te konzumiranja alkohola, kofeina i gaziranih napitaka koji iritiraju mjehur i izazivaju naglu potrebu za mokrenjem.

Čak jedan od četiri muškarca nakon 40 godine može iskusiti nekakav oblik inkontinencije (Foto: Thinkstock/Gulliver)

Većina se slučajeva inkontinencije može kontrolirati, a Bojan je uz nagovor žene otišao liječniku. ''Moja prva zadaća bila je promjena određenih životnih navika. Izbjegavam kofein, alkohol i gazirana pića, idem na wc svaka dva do tri sata kako bi mjehur održao relativno praznim. Krenuo sam s laganim tjelesnim aktivnostima.''

Bojanu je svakako bilo lakše nakon razgovora s liječnikom koji mu je objasnio da čak jedan od četiri muškarca nakon 40 godine može iskusiti nekakav oblik inkontinencije. A još mu je lakše bilo nakon razgovora sa suprugom nakon kojeg su zajedno pretraživali uzroke i vrste, ali i rješenja. „Supruga je otkrila da postoje ulošci specijalno dizajnirani za muškarce i našalila kako ću se u njima vjerojatno osjećati bolje nego u njezinima. Isprobao sam iste uloške i ono što me je najviše oduševilo je njihova diskrecija, ne vide se i ne čuju.“

''Ono što je svakom muškarcu teško je kada nema kontrolu nad situacijama. Ali uz zaštitu u obliku uloška koje smo otkrili osjećam da je kontrola u mojim rukama. Nastavio sam s rekreativnim treninzima, držim kontrolu nad svojim životom i nad svojim mjehurom'', rekao je Bojan te poručio ostalim muškarcima da im ne bude neugodno te da isprobaju muške uloške.