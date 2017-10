Hrvatska udruga za ravnopravno roditeljstvo (HURR) ocijenila je kako Nacrt prijedloga Obiteljskog zakona, koji je prošloga tjedna pušten u javnu raspravu te nakon 24 sata povučen, predstavlja omalovažavanje mnogih prava i obveza djece i roditelja, poput ravnopravnog roditeljstva, te se protive definiciji obitelji, po kojoj obitelj čine otac, majka i njihova djeca, jer u tom slučaju mnogi njihovi članovi ne mogu biti obitelj.

Predsjednik udruge Oliver Čanić istaknuo je kako ni aktualni Obiteljski zakon ni Nacrt novog zakona ne rješava ključno pitanje, a to je da je dijelu roditelja, a mahom se radi o očevima, zbog manipulacija i otuđivanja djece od jednog roditelja onemogućeno viđanje djece ili ih viđaju manje nego što bi prema sudskim odlukama trebali.

"U Hrvatskoj je svake godine imamo oko 6000 brakorazvoda u kojima sudjeluje više od 5000 djece, a među njima je više od 30 posto konfliktnih brakorazvoda, što znači da više do 1500 djece ne viđa jedan roditelj ili ga viđa daleko manje od sudske odluke, a u pravilu je riječ o očevima", rekao je Čanić na konferenciji za novinare.

Osvrnuo se na riječi bivše ministrice socijalne politike i mladih Milanke Opačić koja hvali plan roditeljstva iz sadašnjeg zakona, po kojemu se 70 posto roditelja uspjelo dogovoriti o skrbi za djecu, te kaže kako se u takvim slučajevima roditelji mogu dogovarati i bez zakona, centara za socijalnu skrb i sudova, ali što je sa 30 posto konfliktnih brakorazvoda.

"Problem je da ni jedan zakon ne rješava manipulacije i otuđivanja djece od jednog roditelja što mora biti kazneno djelo. Veliki je broj nesavjesnih roditelja koji koriste dijete kao objekt svojih odnosa i to je nešto što se mora zaustaviti. Nacrt zakona ne definira korake za provedbu", rekao je Čanić.

Odvjetnik udruge i član radne skupine za izradu novog Obiteljskog zakona Hrvoje Jurić rekao je kako je udruga, tijekom tri sastanka na kojima je sudjelovala u sklopu šire skupine za izradu zakona, svojim primjedbama željela dati doprinos oko rješavanja pitanja ravnopravnog roditeljstva, no ništa nije usvojeno osim načelnog stava da su roditelji ravnopravni vezano uz djecu.

"Udruga smatra da je takav nacrt loš u smislu zaštite interesa djece u procesu razvoda, u budućem životu i sudjelovanja roditelja u odgoju i obrazovanju vlastite djece", kazao je Jurić. Dodao je kako na posljednjem sastanku šire radne skupine, na kojemu nije bilo polovice članova, nije bilo glasanja o prijedlogu zakona već je Ministarstvo demografije, obitelji, mladih i socijalne politike odlučilo da se zakon zbog rokova pusti u javnu raspravu.

Jurić se osvrnuo i na definiciju obitelji iz Nacrta prijedloga Obiteljskog zakona koja je izazvala najviše bure u javnosti. "Mi u tome nismo sudjelovali ni smatramo da bi to trebalo definirati, a pogotovo ne na taj način. Radi se o svjetonazorskom pitanju a po ovoj definiciji, koju nismo i nećemo podržati, činjenica je da velika većina nas ne predstavlja obitelj", rekao je Jurić.

"Apsurdno je da se institucije upuštaju u definiranje što je to obitelj a s druge strane ono što je prirodno, legitimno ljudsko pravo - pravo djeteta na oba roditelja i roditelja na aktivnu ulogu u odgoju i odrastanju svoje djece, a toga u obiteljskom zakonu nažalost nema", rekao je Damir Doroda.

Upitan na kraju je li on novi pravobranitelj za djecu, Hrvoje Jurić odgovorio je kako je on jedan od pet kandidata. "Saborski odbor predložit će dva kandidata a Sabor će predložiti jednog - da li ću to biti ja ili netko drugi, vidjet ćemo", komentirao je. (Hina)