"Zadaća je svih vas da u nedjelju date povjerenje ljudima koji znaju kako graditi bolju Liku", poručio je u Gospiću Andrej Plenković.

Posljednjeg dana predizborne kampanje za izbore za skupštinu Ličko-senjske županije, u Gospić su se slili šefovi svih stranaka čije liste će se naći na nedjeljnjim izborima. Među ostalima najveći lički grad tako su pohodili Andrej Plenković, Davor Bernardić, Milan Bandić, Ivan Vilibor Sinčić te Ante Dabo.

Na stranačkim štandovima na Gradskoj tržnici dijelilo se cvijeće, promotivni materijali, ali i hrana. A političari su iskoristili posljednju priliku prije sutrašnje predizborne šutnje.

U Gospiću je uoči izvanrednih županijskih izbora održan i završni skup HDZ-a.

"Poruke su prije svega da je Lika bila i mora ostati HDZ-ova. Atmosfera je jako dobra, uz pjesme Mate Bulića plešu svi, od ministara do samog premijera Plenkovića. Svi su uvjereni da će u nedjelju dobiti i ove izbore. Dobro su detektirali s koje im strane prijeti opasnost pa su se često u svojim govorima često referirali da ne može Liku autokratski voditi samo jedan čovjek, kažu da to mora biti timski rad, a Marijan Kustić koji dolazi iz sporta kaže da je upravo za tim i da će Lici donijeti bolje sutra", kazala je reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac sa HDZ-ovog skupa.

"Vaša je obveza da gledate u budućnost, to je vrijeme koje je pred vama, svi zajedno nosimo odgovornost. HDZ to nosi na razini cijele Hrvatske, a siguran sam da će i nositi i na razini ličko-senjske županije, Marijane to je tvoja odgovornost, Katice to je i tvoja zadaća, to je zadaća naših partnera, to je zadaća svih vas - da u nedjelju date povjerenje ljudima koji znaju kako graditi bolju Liku", poručio je sa skupa u Gospiću premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković.

