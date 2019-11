Svi građani se mogu prijaviti u humanitarnu akciju "Upletimo se" i plesti unikatne zelenkaste vunene kvadratiće koji će na Adventu u Zagrebu biti izloženi u obliku božićnog drvca. Poslije će se ukrasi pretvoriti u deke za beskućnike.

Znate li koja je poveznica između zlatnog hrvatskog olimpijca i veslača, umirovljene kemičarke, osobe oboljele od multiple skleroze, članice Udruge Knit-a-Square Croatia te mlade kiparice i dizajnerice? Iako na prvi pogled potpuno različiti, ovi ljudi imaju jednu humanitarnu poveznicu. Oni su samo neki od pojedinaca koji su podržali i sudjeluju u akciji „Upletimo se“ u organizaciji Udruge Ozana. Okupili su se oko zajedničkog cilja da ovu zimu zagrebačkim beskućnicima učine barem malo toplijom.

Valent Sinković, Miroslava Margetić, Ivan Tomić, Jadranka Maleković i Medarda Pack imaju posebnu posebnu životnu priču čiji je glavni protagonist čarobna nit – vuna. Zahvaljujući pozitivnim učincima pletenja uspjeli su ostati fokusirani tijekom svoje sportske karijere, izaći iz teških životnih trenutaka, lakše se nositi sa zdravstvenim teškoćama, pomagati drugima ili jednostavno raditi ono što ih veseli. Bez obzira na to iz kojeg su razloga počeli plesti, sada su ujedinjeni u zajedničkom cilju, a to je isplesti što više kvadratića koji će se spojiti u božićno drvce ljubavi i zajedništva u vrijeme Adventa. Nakon toga, ono će se rasplesti u tople deke koje će se pokloniti onima kojima je toplina najpotrebnija, zagrebačkim beskućnicima.

"Dosta sam dugo pleo u osnovnoj školi i volio sam to raditi. Zanimljivo mi se, nakon dvadeset godina, ponovno prisjetiti aktivnosti koja je dobra za koncentraciju i malo opuštanja između treninga. Ovo je hvalevrijedna akcija zato što će se na kraju pomoći beskućnicima i napravit će se deke da im olakšaju hladne zimske dane. Pozvao bih zaista sve ljude da se upletemo svi zajedno, da se odazovu akciji i da naprave nešto i za drugoga i za sebe”, istaknuo je hrvatski veslač i zlatni olimpijac Valent Sinković, jedan od onih koji su među prvima podržali kampanju Upletimo se.

"Sjedila sam doma bez posla, tužna što ne mogu otići na Svjetsko prvenstvo u hokeju na ledu zbog ozljede. Jako sam se teško s time nosila i počela sam ponovno plesti. To je na mene utjecalo terapeutski jer me smirilo i osjećala sam se da nečemu doprinosim. Bila je zima, počela sam plesti kape i na taj način osnovala svoj brend Medeky Wear”, iskreno je priznala mlada kiparica, dizajnerica i trenerica hokeja na ledu Medarda Pack o periodu života kada je imala ozljedu ramena. Inače se s pletenjem susrela i ranije, i to u osnovnoj školi.

O tome kolika moć leži u pletenju i koja sve terapeutska svojstva ono ima svjedoči i Ivan Tomić. Naime, ova vještina pomaže mu da s lakše nosi s multiplom sklerozom koja mu je dijagnosticirana 2016. godine:

"Pletenje mi je puno pomoglo kao radna terapija u mojoj bolesti, a inače ono pomaže u sprječavanju svih vrsta bolesti. Kod multiple skleroze i kod neuroloških bolesti pomaže kod motorike ruku i može očuvati finu motoriku."

Akcije pletenja i darivanja nisu nepoznanica ni Jadranki Maleković. Upoznata s dobrobitima darivanja najpotrebitijima, ranije je slala ispletene deke djeci u Afriku: ”To je za mene bio jedan plemeniti cilj. Kada pomažeš nekome koga ne poznaješ, a sada me oduševilo ovo što se radi za naše beskućnike. Apeliram na sve koji znaju „štrikati“ da se uključe u naše aktivnosti i pomognu svima kojima je to potrebno jer svako dobro djelo nas oplemenjuje.”

Humanitarni rad koji uključuje pletenje nije stran ni Miroslavi Margetić, volonterki u Udruzi Ozana koju ovakav kreativan rad veoma ispunjava: “Isplesti male kvadratiće da bi se napravio „patchwork“ za deke za beskućnike je dar srca. U gotovo svim kulturama je darivanje šala ili deke jako povezano s darivanjem duše, a posebno je veselje raditi nešto će sigurno razveseliti tvog prijatelja, tvoju kćer, susjeda”.

U sklopu humanitarne akcije „Upletimo se“, građani mogu sudjelovati u izradi velikog božićnog drvca ljubavi i zajedništva, i to pletenjem unikatnih zelenkastih vunenih kvadratića u koje će utkati vlastite potpise i jedinstvene motive. Stotine takvih kvadratića će 7. prosinca biti izložene u obliku božićnog drvca na Adventu u Zagrebu, a po završetku kampanje, spojit će se u vunene deke i donirati beskućnicima u gradu Zagrebu kako bi im se hladni zimski dani učinili barem malo toplijima.

Akciji se mogu pridružiti svi građani, neovisno o znanju pletenja. Radionice i poduke pletenja održavaju se svaki radni dan od 14 do 20 sati u Štrikeraj cafeu (Vukovarska 235, Zagreb) kamo svi mogu slobodno navratiti. Ako ste već iskusni s iglama za pletenje, kvadratiće 20 cm x 20 cm možete se donijeti na istu adresu ili poslati poštom, a udruzi Ozana se možete javiti na ozana.udr@hi.t-com.hr ili na broj 01 8894 233. Više o akciji pronađite na Facebooku (https://www.facebook.com/udrugaozana/) ili Instagramu (https://www.instagram.com/udrugaozana/) Udruge Ozana.