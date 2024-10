Saša je u teškom stanju nakon pada s bicikla, njegovi prijatelji mole za pomoć: "Teško mi je riječima opisati emocije koje osjećam..."

Saša Trifunovski je suprug i otac dvoje djece. Od stravičnog pada s bicikla prije dva tjedna, Saša je u komi i nalazi se u bolnici, a dosad je imao dvije operacije mozga. Njegovo stanje ovog se vikenda pogoršalo kada je dobio plućnu emboliju.

Njegovi prijatelji sada traže pomoć jer kao fotograf i obrtnik, nema primanja ako ne radi. Stoga su pokrenuli humanitarnu akciju prikupljanja novca kako bi pomogli njegovoj obitelji. No, budući da su neki od njih, kao i Saša, zaljubljenici u biciklizam, odlučili su organizirati i humanitarni Everesting - aktivnost u kojoj se biciklisti više puta uspinju i spuštaju s određenog brda, kako bi se, ako se zbroje svi usponi, popeli 8848 metara, što je visina Mount Everesta.

"U planu mi je 26. listopada za Sašu odvoziti Everesting na Medvednici i za taj pothvat biti će potrebno da se popnem 11 puta do vrha. Svaki uspon biti će na prodaju po cijeni od 500 do 1500 €, koji će se ukoliko je riječ o kompaniji moći uplatiti preko računa od zaklade Solidarna. Prva tri uspona su već prodana i ovim putem kapa do poda jer javili su se odmah dečki iz krugova naše sportske zajednice koji su poznavali Sašu. Jedan uspon posvetit ću svim ljudima koji su privatno do sada uplatili donaciju njegovoj supruzi na njen račun", napisao je Sašin prijatelj Tomislav Katalenić i poručio: "Ekipa, teško mi je riječima opisati emocije koje osjećam zbog podrške koja je odmah počela pristizati za pomoć Saši i njegovoj obitelji u ovim teškim trenucima. Hvala svima od srca od mene i u ime njegove supruge Tamare i cijele obitelji!"

Pad s bicikla na poznatoj ruti

Potresnu priču o Saši i njegovom padu na društvenim mrežama je podijelila i njegova prijateljica Maja Bonačić, koja je zamolila sve koji mogu da pomognu.

"Pao je s bicikla na dobro poznatoj i sigurnoj ruti, bez svjedoka pa ne znam što se dogodilo. Ono što znam je da nedostaje komad kacige. Isto tako znam da trenutno njegova djeca nemaju tatu, jedna žena supruga, Tomas i puno drugih osoba prijatelja, ali ni njegova obitelj primanja osim od supruge, jer Saša ne radi i tko zna koliko će trajati oporavak. U koji svi čvrsto vjerujemo. Nažalost, možemo samo čekati i vjerovati u njegov oporavak. Ali isto tako možemo pomoći financijski njegovoj obitelji, da barem imaju jednu brigu manje dok čekaju svog Sašu", napisala je.

Svi koji žele pomoći Sašinoj obitelji, mogu to učiniti donacijama na račun:

IBAN: HR1423400093211048401

PODACI O PRIMATELJU: Tamara Trifunovski, Kostanjevec 12, 10000 Zagreb

Obavezno u opis plaćanja upisati: DONACIJA.

