Saborski zastupnik HDS-a Branko Hrg i HSLS-ov Darinko Kosor u utorak su mirovinsku reformu, o kojoj je javna rasprava u tijeku, ocijenili "uz neke dodatke" pozitivnom.

"Naš Klub HDS, HSLS I HDSSB obavio je tri kruga razgovora s ministrom Pavićem i njegovim timom vezano uz mirovinsku reformu, a rezultat tih razgovora je uvođenje u prijedlog dodatka za one koji su po zakonu ušli u drugi mirovinski stup, a bili su onemogućeni dobivati dodatak”, rekao je Hrg na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru.

Darinko Kosor (HSLS) je izvijestio kako će u prvo saborsko čitanje ići prijedlog po kojem će svi osiguranici, i oni stariji od 1962. godišta i mlađi od tog godišta, oni koji su bili u kombiniranom sustavu prvi i drugi stup, imati dodatak od 27 posto. „Naravno, 27 posto do 2001. u cijelosti i 27 posto na onih 15 posto koje su plaćali od 2002. do danas ili do trenutka umirovljenja, što je matematički 20,25 posto”, rekao je Kosor.

Kompromis u ta tri kruga razgovora s resornim ministrom, rekao je Kosor, bio je da ostane otvoren povratak u prvi stup. „Mi smo na to pristali jer računamo da svi oni koji će imati jednake mirovine, vratili se u prvi stup ili bili u prvom i drugom stupu, s dodatkom od 27 posto će ostati u drugom stupu, a takvih je dvije trećine”, rekao je.

U Hrvatskoj je, dodao je, i ona jedna trećina radnika mlađih od 62 godišta koji su primali minimalac, koji nikako ne mogu biti riješeni ostankom u kombiniranom sustavu i imat će veće mirovine ako dobiju mogućnost povratka u prvi stup.

Kosor je pohvalio i najavljeno smanjenje naknade za mirovinske fondove čime će, ističe, oko 150 milijuna kuna godišnje ostajati više za mirovine.

„Očekujemo da se riješi pitanje ne samo za povećanu penalizaciju za raniji odlazak u mirovinu, nego i za povećanu penalizacija za poslodavce. Jedno je ako sam želiš u prijevremenu mirovinu, a drugo je ako vas poslodavac tjera”, istaknuo je Kosor.

Hrg je mišljenja kako bi nekim grupacijama građana i struke trebalo omogućiti da rade i do 70 godina ako to žele i ako su sposobni raditi, u prvom redu liječnici.

„Smatramo kao Klub da je, uz neke dodatke i prijedloge, ovo pozitivna reforma”, zaključio je Hrg. (Hina)