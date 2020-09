Saborsko istražno povjerenstvo, radi čijeg se osnivanja ujedinila cijela oporba, dobit će podršku i HDZ-ova partnera HSLS-a.

Na konačnom prijedlogu, ističe oporba, ubrzano se radi i trebao bi biti spreman za upućivanje u proceduru već idućeg tjedna.

"Kada se oporba domisli što točno žele da bude predmet rada Povjerenstva, klub HDZ-a i naši koalicijski partneri će to razmotriti. Ja mislim da ima nekih drugih koji su nervozni i koji napadaju sud, DORH, policiju i čude se ako netko radi po zakonu, pa evo, mene čudi kako ovi iz oporbe to ne vide, to je zanimljivo“, rekao je premijer Andrej Plenković.

"Mi smo se domislili... siguran sam da će premijer s radošću odgovarati na pitanja“, kazao je Nikola Grmoja te dodao kako će ispitati i predsjednika države i nitko neće biti pošteđen.

"Ja smatram da naša Vlada i vladajuća većina nemaju što skrivati i javnost ima pravo sve znati“, rekao je Dario Hrebak.

