Saborski zastupnik Hrvoje Zekanović je zabunom preimenovao premijera Andreja Plenkovića.

Premijer Andrej Plenković je od danas - Aleksandar Plenković. Tako ga je zabunom nazvao saborski zastupnik Hrvoje Zekanović.

"S moje strane, znači s hrvatske demokršćanske strane, jedna suverenistička politika koju je pokazao naš predsjednik Vlade Aleksandar Plenković jučer u Pragu. Ima punu podršku", izjavio je Zekanović.

Zekanović je gaf napravio dok je govorio upravo o temi: "Nafta i Srbija". Danima se piše o odnosu Srbije i Hrvatske tako da je moguće Zekanoviću upravo zbog toga druga osoba bila na pameti dok je izgovarao premijerovo ime.

"U medijima se ne vidi histerija pa čak i golema mržnja koja se stvara u Srbiji i licemjerje srpske politike koja pokušava sjediti na dvije stolice. Pokušavaju uskoro biti punopravna članica EU, a, s druge strane, stalno koketiraju sa zločinačkom ruskom politikom, koja danas doslovno provodi genocid u nama prijateljskoj Ukrajini", kazao je Zekanović na konferenciji za novinare.

Plenković: ''Od vikanja i vrijeđanja, za što se zalagao Milanović, nema nikakve koristi''

"A kako to izgleda danas u Srbiji, što to susjedi govore o Hrvatskoj i mogućnosti zabrane ruske nafte preko Janafa? Dakle, kažu kako sankcije Beogradu uvodi EU, a ne Zagreb, to je benigno, zatim da naftna kriza prijeti Srbiji, a onda malo žešće 'prljavi EU rat protiv Srbije', zatim još žešće 'Hrvati objavili rat Srbiji, EU stala na njihovu stranu', onda Večernje novosti, koje imaju fantastičan naslov, koji kaže 'nastavite da radite svoj posao kao 1941.', Objektiv kaže 'osveta ustaša", onda Alo kaže "Vučić razvalio Hrvate'", nabrajao je Zekanović.