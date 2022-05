Saborski zastupnik Hrvoje Zekanović napustio je dvoranu kad je predsjednik Republike Zoran Milanović u Šibeniku počeo svoj govor. Njegov odlazak, međutim, predsjednik nije niti primjetio, a obojica su jedan drugome preko medija opet uputili nisku epiteta.

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je svečanoj sjednici Županijske skupštine Šibensko-kninske županije u prigodi obilježavanja Dana Šibensko-kninske županije.



Nakon što je počelo njegovo prigodno obraćanje, dvoranu je napustio saborski zastupnik iz Šibenika, bivši Suverenist, Hrvoje Zekanović, a za DNEVNIK.hr je objasnio što ga je nagnalo na takv čin.



Podsjetio je da je poznat njegov stav prema Milanovićevu liku i djelu te istaknuo: ''Milanović je nesuvisao i reći ću čak da – trabunja. Ne želim trošiti svoje vrijeme i ne želim da me inficira svojim govorom''.

''Ja ću njega slušati kad mi se ispriča, naime, on je mene i predsjednika Vlade optužio da imamo neke dealove i pozvao je DORH da nešto napravi po tom pitanju. I ja pozivam gospođu državnu odvjetnicu Zlatu Hrvoj Šipek neka postupi po njegovoj prijavi i neka krene u postupak pa - ili ćemo Andrej Plenković i ja u zatvor ili će Milanović u ludnicu'', zaključio je Zekanović.



Međutim, postoji, kaže, i treća mogućnost. ''Uvijek mi se može ispričati, a ja ću mu kršćanski oprostiti'', zaključio je Zekanović.

''Jel' se skinuo gol? Dajte zekanu vreće šargarepe''

Na Milanovićev odgovor nije dugo trebalo čekati, naime, u izjavi nakon svečane sjednice u Šibeniku je odgovarao na pitanja novinara koji su ga pitali i za Zekanovića čiji odlazak predsjednik Republike nije niti primjetio.



''Bio je tu? Jel se skinuo gol?'', odvratio je protupitanjem novinarima Milanović.

''Ima dobrih fora, mogao bi se svidjeti ženama. Čovjek je preuzeo ulogu dvorske lude, to je radio za novac. Što on mjeri zamjera? Borbu za interese Hrvata u BiH? Što točno? Pitajte zekana što mi zamjera i dajte mu vreću šargarepe'', poručio je Milanović.



Hrvoje Zekanović: "Postavljam pitanje: je li Zoran Milanović pod nekakvim stimulansima?"

Zekanović se uz Matoševe stihove i službeno oprostio od Hrvatskih suverenista: "Ljudi praštaju sve osim iskrenosti"



Bivši Suverenist je i nedavno u Saboru privukao pažnju ''zapaženim nastup'' čija je tema također bio Milanović, naime, u govoru za saborskom govornicom je pokazao prozirnu plastičnu vrećicu u kojoj je bio bijeli prah za koji je rekao da ga je dan ranije pronašao na Pantovčaku, a pritom je aludirao na to da je Milanović ovisnik o kokainu.