Hrvoje Krešić, jedan od najistaknutijih domaćih televizijskih novinara, pridružuje se informativnom timu Nove TV.

Rodom iz Neuma, studirao je hrvatski jezik i antropologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Novinarstvom se počeo baviti 2005. godine, u zagrebačkom dopisništvu Novog lista gdje je proveo šest godina, a 2011. prelazi na RTL gdje započinje svoju karijeru televizijskog reportera. U potrazi za novim izazovima, 2017. godine s RTL-a prelazi na news kanal N1. Novinarstvo je usavršavao na Sveučilištu u Oxfordu, na prestižnom Reutersovu institutu za novinarstvo, a tijekom svoje 16-godišnje karijere izvještavao je za velike svjetske kuće poput CNN-a. U informativnim minutama Nove TV gledat ćemo ga od veljače 2022.

"Dolazak na Novu TV za mene predstavlja izuzetno veliku čast, ali i odgovornost. I to ne samo prema kući, nego i prema svim gledateljicama i gledateljima kojima ulazimo u domove. Raduju me novi izazovi, pogotovo kad znam da ću biti u društvu ljudi koji su postavljali i držali najviše televizijske standarde u Hrvatskoj - kako u novinarskom, tako i u produkcijskom i tehničkom smislu. Konačno, neizmjerno me veseli što ću raditi s kolegicama i kolegama u koje se ugledam ne samo od svojih prvih novinarskih dana, nego i danas", rekao je Krešić.

Veselje zbog Krešićevog dolaska na Novu TV ne skriva ni direktorica informativnog programa, Ksenija Kardum: "Naša redakcija je mjesto koje već desetljeće i pol okuplja najbolje televizijske informativce i kolega Krešić tu je pronašao svoje mjesto. Veseli nas što postaje dio tima, radi se o vrhunskom profesionalcu koji će sigurno doprinijeti daljnjem rastu informativnog programa. Pred nama je uzbudljiva godina s brojnim osvježenjima", poručila je.

Krešić se specijalizirao u praćenju domaće politike i gospodarstva, ali i vanjskopolitičkih događaja poput predsjedničkih i parlamentarnih izbora europskih zemalja ili važnih gospodarskih skupova. Između ostalog, izvještavao je i iz Vatikana 2013. godine o odlasku pape Benedikta XVI. te o izboru pape Franje te o događajima s Bliskog Istoka 2009. godine, posebice iz Pojasa Gaze.

Poznat je po svojim javljanjima uživo, intervjuima s visokim domaćim i svjetskim političkim dužnosnicima, ali zasigurno i osjetljivim pitanjima koja se ne libi postavljati političarima, inzistirajući da na njih i odgovore. Za svoj je rad dobio važna priznanja i nagrade struke, među kojima su i nagrada HND-a za tiskano novinarstvo 2009. godine, potom nagrada HND-a za televizijsko novinarstvo 2015. godine te konačno 2018. nagrada HND-a za novinara godine. Dobitnik je i nagrade "European Young Journalist" za 2008. godinu.