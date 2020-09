Nakon što su brojni mještani negodovali zbog zatvorenih graničnih prijelaza stižu dobre vijesti. Naše ministarstvo vanjskih poslova uputilo je prijedlog BiH da se otvore svi granični prijelazi koji su zbog korone mjesecima zatvoreni. A odgovor iz BiH, čini se, ide na ruku mještana.

Život uz granicu postao je život s mukama, poručuju mještani Sebišine kod Imotskog. Razočarani su jer svatko prebacuje odgovornost sa sebe. Zbog zatvorene granice prisiljeni su do bolesnih članova obitelji doći na drugi način.

„Ja imam brata bolesnog deset metara iza granice. Moram se mučiti kroz šumu, nosit u rukama i o ramenu. Sad je ljeto i nekako. Da zavali snijeg nikako. Ovo je pakao, gore od pakla“, objašnjava Ana Bakavić iz Sebišine.

A ako ide po propisima, to izgleda ovako: Ako želi doći do brata moram na Goricu, na glavni prijelaz i okolo obilaziti što je 50 kilometara. „Ja moram bratu doći, donijet mu hranu da ne umre od gladi, imam iz Gruda potvrdu da se mogu kretat slobodno“, dodala je.

Ljudi koji idu do vinograda, unatoč iskaznici s kojom mogu prijeći granicu, moraju hodati po četrdeset kilometara u oba smjera. Spremni su i na radikalne poteze, ako ne budu mogli brinuti o svojoj lozi, posjeći će ju. Traže hitno otvaranje granice.

„Naređujem i poručujem ministru Božinoviću, mi smo dali glas za ovu stranku, Vladu, i dalje ćemo biti i uvijek smo bili. Ali oni neka znaju šta trebaju raditi, moraju nam dati slobodne ruke“, govori nam Dražen iz Sebišine. „Moglo se prijeći, tko je imao pograničnu iskaznicu, Hrvatska policija se povukla, nema tko otvorit granicu“.

Napokon preokret, pokušavaju otvoriti granice

O problemima pograničnih područja već smo izvještavali prošli tjedan, a Novoj TV je sada potvrđeno – Ministarstvo vanjskih poslova je BiH strani uputilo prijedlog, u koordinaciji s MUP-om, da se ponovno otvore svi granični prijelazi za pogranični promet.

"Ministarstvo vanjskih i europskih poslova je 7. rujna BiH strani službeno uputilo prijedlog, u koordinaciji s Ministarstvom unutarnjih poslova, da se ponovno otvore svi granični prijelazi za pogranični promet.

Iako je epidemiološka situacija i dalje osjetljiva, smatramo nužnim da se olakša prelazak granice s obzirom na početak nove školske godine i potrebu obavljanja gospodarskih i poljoprivrednih aktivnosti u pograničnim područjima", navodi se u priopćenju.

Iz BiH stižu ohrabrujuće izjave, ako je vjerovati Denisu Hadžoviću iz BiH ministarstva s kojim smo telefonski razgovarali. „Mislim da će se moći udovoljiti zahtjevu Hrvatske jer je to u interesu BiH i vjerojatno će početkom naredne sedmice ministarstvo uputiti odgovor na taj zahtjev“, potvrdio je.

Vijest je to koja je razveselila mještane Vinice i Aržana, dva susjedna pogranična mjesta koja su digla svoj glas. Građani su rekli kako im je to jedan od sretnijih dana. Presretni su, nakon dvjesta godina života u mjestu i dalje će normalno nastaviti živjeti tu, a zahvalili su i Novoj TV zbog pomoći.

A sada čekaju i dan kada će se rampe na granici napokon podići. Jer, strpljenje im je kažu isteklo.

Skinuli su nam se okovi s leđa

Razgovarali smo na granici sa nezadovoljnim stanovnicima pograničnih područja Aržana i Vinica. Idućeg tjedna saznat ćemo kada će se otvoriti granice, no stanovnici bi željeli da se otvore što prije. Nakon ohrabrujućih vijesti mještanka Neda Čalić izjavila je da su presretni.

"Najviše bih zahvalila gospodinu Mariju Juriču i Novoj TV i svima koji su čuli naš vapaj da nam se granice otvore. Skinuli su nam se okovi s leđa i to bi nam bilo veliko olakšanje", izjavila je.

Prepričala je i kako je izgledao njezin dolazak do granice. "Užasno, moram ići četrdeset kilometara naokolo, to je stvarno nemoguće, a mi smo tu pet kilometara do svoje rođene kuće", zaključila je.

"Oni žele da sela nema, veće granice su otvorene"

Vinka Ljubičić iz Aržana rekla nam je što bi za nju značilo otvaranje granica. "Značilo bi, tamo sam rođena, tamo su mi roditelji ukopani, veže me cijeli život s tim mjestom, imam pet sestara i brata, nitko mi nije došao ove godine da obiđu svoje mrtve jer trebaju za kilo kruha ići 35 kilometara ako dođu u svoje kuće, svi su obnovili kuće jer su preko granice i zato nisu ni došli", ustvrdila je.

Za to najviše krivi Vladu, jer kako kaže, ovdje nije bilo razloga da se granice zatvore. Dodaje da to zatvaranje ne služi ničemu jer su otvorene druge, mnogo veće granice. "Ova dva sela cijeli život su skupa, i bolnica i struja, voda, telefon, pošta, sve veže Vinice i Aržano, granica nam je sto metara od kuće", dodala je.

Čeka se odgovor iz BiH, a oni ga žele što prije jer to je, kako je istaknula za obje obje države, njezina država, i jedna i druga pa stoga želi slobodan prolaz da ide gdje poželi.

Uvjerena je da granica nije zatvorena zbog koronavirusa. "A kako kad su velike otvorene, gdje puno više ljudi ide nego ovdje, ova je samo za mještane. Ne vidim zašto su nas razdvojile vlasti, umjesto da podrže sela, umjesto da daju ljudima da mi dođu u kafić i da mogu radit normalno, oni nas zapravo hoće uništit", ljutita je.

Kaže kako vlasti žele da sela nema nikako. Inače, pregovori traju, a sada se napokon nešto i pokrenulo, no Vinka Ljubičić ne vjeruje da zasluge za to trebaju ići Vladi RH.

"Pa eto možemo zahvalit Vama, koji ste treći put došli da nas stavite u svijet i da se to zna, možemo samo zahvalit TV Novoj i vama dragim ljudima koji ste došli vidjet da se to zna", rekla je za kraj.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr