Za žalbe savudrijskih ribara sud u Sloveniji nema sluha. Naime, stigle su visoke kazne na koje se ribari nemaju pravo žaliti. Detalje otkriva reporterka Dnevnika Nove TV Petra Fabian Kapov.

Gost Dnevnika Nove TV Diego Makovac, savudrijski ribar, otkrio je koliko je stiglo kazni i na koje iznose.

Koliko ste kazni dobili i koliko morate platiti?

Dobio sam 9 kazni od inspektora, u iznosu od 840 eura plus 84 eura sudskih troškova. Iznos se odnosi za svaku kaznu pojedinačno. To zapravo nije kazna već presuda od Suda u Kopru. Terete me za ribolov bez dozvole Slovenije i nedopuštanje kontrole ribarskog inspektora po EU direktivi na mojem plovilu.

Nemate pravo žalbe?

Da, Sud u Kopru je odlučio da nema pravo žalbe i kazna/presuda postaje pravomoćna u roku od 15 dana od kada dobijemo kaznu doma.

Kakva je procedura do sada bila kod kazni?

Procedura je bila takva da smo to zaprimili, nosili na policiju, to je išlo za Zagreb i odvjetnik u Ljubljani je to riješavao sa žalbama i pritužbama, tako će biti i sada.

Jeste li obavijestili ministarstva ili odvjetnika kojem se inače obraćate kada dobijete kaznu?

Da, čuli smo se telefonski, rekli su da je to njihova obaveza i da nećemo imati nikakve probleme, da će to oni uzeti na svoj teret kao što je to bilo dogovoreno.

Bojite li se zaustavljanja na granici ili uhićenja prilikom ribolova?

Ne, za sada se ne bojim, jer mislim da će naše pravosuđe korektno djelovati u tom smjeru.

Od 5. siječnja 2018. godine stiglo je 344 prekršajnih naloga od slovenske policije, a prije desetak dana stiglo je 167 zahtjeva za identifikaciju osoba, odnosno ribara. Ministarstva su odgovorila ribarima, no čekamo da odgovore službeno i nama u vezi ovog slučaja.

