HŽ dobiva nove inovativne vlakove: "Držimo korak sa svjetskim konkurentima"

U borbu s najvećim svjetskim konkurentima krenula je i domaća tvrtka za proizvodnju vlakova – Končar. S ovim posljednjim visoko tehnološkim vlakovima, ova tvrtka ide u korak sa zelenom energijom i elektrifikacijom prometa, a svoje su inovacije prezentirali i u Berlinu.

"Držimo korak sa svjetskim konkurentima. Na ovom sajmu nije izložen niti jedan potpuno baterijski vlak. Samo je Končar izložio takvo rješenje i očekujemo da takvim rješenjem napravimo značajni iskorak na europskom tržištu", rekao je Gordan Kolak, predsjednik uprave Končara..

Bit će ovo i domaći iskorak, posebno kada su putnici u pitanju. Novi vlakovi zamijenit će sadašnje koji su stari više od 40 godina. Ipak, bez obzira na velika ulaganja u željeznicu, putnici će punu brzinu vlaka još morati čekati.

"Nadamo se kroz nekih desetak godina da vlak može pokazati sve svoje karakteristike na našim željeznicama. Na međunarodnima prugama kretat će se 160 kilometara na sat, a na nekim lokalnim i regionalnim prugama 120 ili 80", objasnio je Darko Barišić, član uprave HŽ Infrastrukture.

Stižu novi vlakovi

Reporter Dnevnika Nove TV Vanja Margetić ovoj je temi razgovarao s Josipom Ninićem, članom uprave tvrtke Končar – Električna vozila.

"Nalazimo se sad u baterijskom vlaku koji je Končar proizveo za HŽ putnički prijevoz. Riječ je o našem novom proizvodu, vlaku koji kao spremnike energije koristi baterije i namijenjen je za neelektricirane pruge. Može prevesti 110 sjedećih putnika brzinom 120 km/h. Pokusne vožnje očekujemo krajem godine, a primopredaja u prvom kvartalu iduće godine", rekao je Ninić.

"Baterijski vlakovi, koji su dio projekta iz Nacionalnog programa otpornosti, će se koristit najviše u regijama Istre i Dalmacije, na dijelovima infrastrukture gdje nema niti u blizu elektricifirane mreže. Proizvodimo isto hibridni vlak, isto za HŽ, koji će se najviše koristiti u sjeverozapadnoj Hrvatskoj i Slavoniji za povezivanje dijelova pruge koji nisu elektrificirani s onima koji jesu", dodao je.

Ova dva vlaka i šest punionica koštaju oko 17 milijuna eura.

"Vidimo velike investicije iz različitih EU fondova, vidimo napredak, povremeno se puštaju u promet nove, obnovljene dionice. Vidimo u zagrebačkom dijelu, najviše sada elektrifikacija pruge prema Zaboku, koliko je povećala kvalitetu života, povezala te gradove u blizini Zagreba. Kako se budu obnavljale dionice, tako će se moći sve više povećati kvaliteta prijevoza. Vozila imamo, u infrastrukturu se ulaže, treba još malo vremena", ustvrdio je.

"Ovaj tip vlaka koji sad isporučujemo su na tragu zelene i digitalne tranzicije i svakako su usklađeni s uvjetima prema okolišu i to jesu trendovi. Mi pratimo trendove, globalne, ovdje se usporedimo s konkurencijom. To je to, ovo su aktualna rješenja", zaključio je Ninić.

Pročitajte i ovo Za Dnevnik Nove TV Habijan o neugodnom susretu s Milanovićem i curenju informacija iz DORH-a: "Ne treba dugo tražiti duboko grlo"

Pročitajte i ovo Istraživačka novinarka Razotkrila strašnu istinu! Putin radi nešto zastrašujuće i nitko na svijetu to ne primjećuje