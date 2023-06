Znate li tko su naši zastupnici u Europskom parlamentu? "Da nisu možda... u zatvoru?" "Možda bih prepoznao ovog duge kose"

HDZ i SDP imaju po četiri, HRAST i IDS po jednog europarlamentarca, a dva su nezavisna. To je slika hrvatskih europarlamentaraca.

Zagrepčanin Stjepan sjetio se Ilčića i tvrdi da ih zna sve, odnosno - skoro sve te da prati europske teme.

"Malo čitam Kolakušića pa i Freda Matića... A Picula, on je gore već 30 godina, njega su zaboravili svi, osim njegovih valjda", navodi Blaško iz Osijeka.

Petra iz Rijeke kaže kako nije politički angažirana. Na pitanje zna li gdje su osobe s fotografija koje joj je pokazala reporterka Dnevnika Nove TV Petra Buljan, odgovara: "Da nisu možda... u zatvoru?".

Na opasku novinarke da su u Europskom parlamentu, kratko komentira: "A to je dobra stvar onda, napreduju".

Poznata lica, s imenima se muče

Nekima su poznata lica, a s imenima se muče, Dragutin prepoznaje HDZ-ovog Keslera.

"To je onaj pravnik, bio je protiv svih i onda se izvukao i prošao u EU zajednicu inače bi tu posao izgubio", navodi. Na pitanje zna li mu ime, odgovara: "Vlahušić je li?". Ipak je bio Kolakušić.

Riječanin Radomir kaže da ih većinu zna, no imena je zaboravio.

"Poznati su mi Vlahušić, taj Matić, Picula, njega bi u po noći", kazao je. Jednim od najutjecajnijih hrvatskih eurozastupnika proglašen je Tonino Picula.

"Tamo postoji podjela rada i svi se trude kako znaju i mogu, to je 705 zastupnika u EP. Meni je drago što sam proglašen najutjecajnijim, to nije slučajno, to je posljedica tema i rada na tim temama", smatra Picula.

Mladima tema nezanimljiva

Koliko god se trudili - mladima su te teme nekada potpuno nezanimljive.

"Možda bih prepoznao ovog tu duge kose, ne znam kako se zove, ali znam da se kandidirao za predsjednika. Ostale, nikoga", navode Leon i Ana iz Osijeka.

A na mlade računaju u parlamentu. "Oni poznaju europske procese, žive Europu na drugi način, što preko Erasmusa, oni osjećaju slobode Schengena, onu slobodu kretanja", navodi Sunčana Glavak, jedna od zastupnica.

Na posljednjim europskim izborima izlaznost je bila najveća do sada - čak 51 posto, nakon što je svake godine do tada - padala. Svi se nadaju da će se trend nastaviti, a da će mladi u svemu pomoći.

Cijeli prilog pogledajte u videu.

