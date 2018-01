U natjecanju u streljaštvu pješačkim naoružanjem u Litvi sudjelovali su pripadnici OS Hrvatske, Njemačke i Nizozemske.

Pripadnici 1. hrvatskog kontingenta koji sudjeluje u NATO aktivnosti ojačane prednje prisutnosti (Enhanced Forward Presence - eFP) u Republici Litvi osvojili su prvo mjesto na natjecanju u streljaštvu pješačkim naoružanjem koje je održano tijekom novogodišnjih blagdana, u srijedu, 3. siječnja 2018. godine na strelištu vojarne "Rukla", priopćio je MORH.

Hrvatski vojnici imali su najbolje strijelce u kategoriji puška H&K G36 i pištolj H&K P8, dok su u ukupnom poretku, iako su imali isti broj bodova kao i prvoplasirani, osvojili drugo mjesto.

Natjecanje je bilo organizirano na razini borbene grupe, a natjecalo se u gađanju puškom Heckler and Koch G36 (H&K G36), samokresom Heckler and Koch P8 (H&K P8) i strojnicom Heckler and Koch MG5 (H&K MG5), a sudjelovali su pripadnici OS Hrvatske, Njemačke i Nizozemske.

Na natjecanju je sudjelovala po deset pripadnika svake zemlje te su se mjerili pojedinačni i ukupni rezultat. Svi natjecatelji gađali su sa sva tri naoružanja, stoji u priopćenju MORH-a.