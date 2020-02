Čelnici Hrvatskih suverenista u nedjelju su osudili vandalski napad na obiteljsku kuću saborskog zastupnika i predsjednika te stranke Hrvoja Zekanovića ističući da "poruke zastrašivanja i osvete neće proći".

Pero Kovačević je na konferenciji za novinare u Zagrebu rekao da Suverenisti od policije traže da Zekanoviću i njegovoj obitelji pruže učinkovitu zaštitu.

Također, traže pokretanje hitne istrage kako bi se otkrili, kako su rekli, i nalogodavci i počinitelji tog nedjela.

"To je poruka zastrašivanja Hrvoja Zekanovića i Hrvatskih suverenista, poruka osvete Zekanoviću i Hrvatskim suverenistima te upozorenje da će oni tzv. ugroženi - čiji nalogodavci stoje iza svega - svoje sinekure braniti do kraja. To im neće proći", rekao je Kovač te poručio da ih se Hrvatski suverenisti ne boje.

Sačić: "Mjerila su dvostruka - civilno društvo i političari sada šute"

Umirovljeni general Željko Sačić rekao je da "ta bagra" napada obitelji i jasno daje do znanja kako se ne slaže s ničim što je prihvatljivo u normalnim demokratskim društvima.

Cijeli je događaj povezao s iscrtavanjem svastike na splitskom Poljudu.

"To je sve isti rukopis. S jedne strane imamo napade velikosrpskih ekstremista, čija je podloga nažalost i u Saboru. S druge strane, naša policija i udruge civilnog društva reagirale su kada je netko bacio krišku limuna na Milorada Pupovca i tada je cijelo društvo bilo na nogama, a danas kada postoji eklatantan primjer nasilja na obitelj Zekanovića - civilno društvo i političari šute.

Imamo dvostruke kriterije i mjerila. Mi hrvatski domoljubi smo ugroženi u vlastitoj domovini", poručio je Sačić.

Pozvao je policiju da hitno pronađe počinitelje i nalogodavce tog čina, jer, rekao je, "ako su u Đevrskama ili Rijeci pronašli počinitelje napada na tzv. ugrožene Srbe, onda istim marom moraju pronaći i one koji tim činom ugrožavaju demokratski poredak u zemlji". Upozorio je i da se, u protivnom, može dogoditi da netko sam uzme pravdu u svoje ruke, što ne bi bilo dobro.

Jure Vujić simptomatičnim smatra i da se takav čin političkog vandalizma dogodio dan prije nego su Hrvatski suverenisti izašli u javnost s porukom da će uskoro za parlamentarne izbore predstaviti kompletan suverenistički program.

"Taj čin političkog vandalizma događa se i dan nakon što je Zekanović u Hrvatskom saboru imao žustru raspravu", ocijenio je. Pozvao je da svi saborski zastupnici, institucije i javnost osude taj tip borbe "ulične urbane gerile" koji ne doprinosi širenju pluralizma i političke snošljivosti.

Kukasti križ i slovo 'U' osvanuli su u subotu ujutro na kući zastupnika Hrvoja Zekanovića (HRAST) u Šibeniku, policija o tom događaju provodi očevid, a Zekanović je ranije takve prijetnje njemu kao izabranom zastupniku u Hrvatski sabor ocijenio ozbiljnim presedanom. (Hina)