U Vukovaru je za vrijeme Domovinskog rata ubijeno osamdesetšestero djece, njih 54 bili su mlađi od 10 godina.

U Vukovaru je za vrijeme Domovinskog rata ubijeno osamdesetšestero djece, njih 54 bili su mlađi od 10 godina.

U sjećanje na neke od njih, na njih tridesetčetvero, u ponedjeljak su u Franjevačkom samostanu u Vukovaru postavljene njihove ilustracije i fotografije.

Igor Kačić je najmlađa žrtva Ovčare. Imao je 16 godina i ekshumiran je zajedno sa svojim drvenim dupinom kojeg je rezbario tijekom opsade. Uz njega, na Ovčari je pronađeno još dvoje maloljetnika - Dragutin Balog i Tomislav Baumgertner.

Hrvatski ratni vojni invalid Igor Garbac je poznavao Tomislava, bili su generacija. Nedavno je hodao od Poreča do Vukovara, do mjesta gdje je ranjen.

Za Dnevnik Nove TV, Igor Garbac se prisjetio stradanja u tom slavonskom gradu. On je u to vrijeme imao 18 godina. Kako je rekao, Tomislav je bio njegov školski prijatelj.

Bili su školski prijatelji

"Trenirali smo veslanje zajedno, bili smo jako dobri. Viđali smo se za vrijeme rata. Nismo bili na istom punktu, ali vidjeli smo se par puta. On je jedna od najmlađih žrtvi. Završio je na Ovčari. Ne znam koje je godine pronađen", rekao je Garbac.

"Mogao bih nabrojati još puno prijatelja, Šper Damir, koji je išao s nama u razred, poginuo je na Sajmištu, kao i Sabahudin Grčić. Svi smo bili dobrovoljci, išli smo srcem za taj grad, bio nam je sve. Nismo ni u jednom momentu pomislili napustiti Vukovar", dodao je Garbac.

Ostali do zadnjeg trenutka u Vukovaru

"Bili smo do zadnjeg trenutka u Vukovaru. Tako su nastradali Damir i Sabahudin, nekih desetak dana prije pada Vukovara, izvlačeći prijatelja suborca koji je bio ranjen", prisjeća se Garbac.

Navodi da ga tada nije bilo strah. "Strah je počeo tek poslije. Bili smo kao djeca koja se igraju rata. Nismo to shvaćali toliko ozbiljno dok nije uzelo maha i dok se nije vidjelo da to vodi kataklizmi većih razmjera. Bilo nam je sve kao dječačka igra. Kad su počeli ljudi ginuti, onda je to dobilo svoju težinu. Nakon par godina, krenule su traume u glavi", objasnio je Garbac.

Kaže da je teško reći kako je oprošteno onima koji su za to odgovorni. "Oprost je teška riječ za ono što se događalo. Trebat će dosta vremena proći, recimo da će oproštaj ostati za neke buduće generacije", navodi.

Otišao davno i nikad se nije vratio

Iz Vukovara je davno otišao. "Nisam se vratio, imao sam se u planu vratiti '98. kad je počela reintegracija i odlazio sam u Vukovar. Imao sam dvoje male djece i treće je bilo na putu i smatrao sam da nije bilo vrijeme za djecu da se vraćamo, ostali smo u Poreču živjeti", kazao je Garbac.

