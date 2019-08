Brojni hrvatski političari javnost su zabavljali svojim jezičnim gafovima koji su već ušli u legendu. Prisjetili smo se se najboljih ''provala'' hrvatskih političara na engleskom.

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović na svečanosti u povodu obljetnice Oluje u Kninu privukla je puno pažnje izjavama, pjevanjem, ali i govorom od desetak minuta na engleskom jeziku. Osim što tečno govori engleski, ali i španjolski i portugalski jezik, Predsjednica se služi talijanskim, francuskim i njemačkim jezikom. I premijer Andrej Plenković govori nekoliko jezika. Osim tečnog engleskog, on se još služi francuskim, njemačkim i talijanskim.

No brojni hrvatski političari muku muče sa stranim jezicima, što zabavlja javnost.

"Day after yesterday"

Dok je bila premijerka, Jadranka Kosor dočekivala je turiste na naplatnoj postaji Lučko i dijelila im promotivne materijale i odlučila malo porazgovarati s turistima iz Mađarske koji su joj kazali da su prvi put u Hrvatskoj.

"I was the day after yesterday in Hungary, to Hungary", odgovorila im je Kosor rekavši da je u Mađarskoj bila dan nakon jučer. Bilo je to 2011., ali se prepričava još i danas, a Jadranka Kosor odlučila je iskoristiti svoj lapsus. Prije dvije godine objavila je knjigu pod nazivom "Dan nakon jučer", u kojoj je prikupila svoje najčitanije tekstove s bloga i kolumne koje je pisala za slovenski "Dnevnik".

"Pipl mast trast as"

Za jednu od kultnih izjava možemo zahvaliti Ingrid Antičević Marinović. Ona je 2013. u Europskom parlamentu držala govor na engleskom jeziku koji je čitala s papira, a koji je napisan "po Vuku", odnosno po principu – čitaj kako piše. Rečenica koju je iznimno naglasila, jer joj je bila uokvirena, popraćena uskličnicima i uz napomenu "ovo treba naglasiti", glasila je "Pipl mast tras as".

"Ke?"

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić nepresušan je izvor gafova, a strani jezici nisu mu jača strana. Tako je jednom prilikom na pitanje novinarke postavljeno na engleskom odgovorio "Ke?". Ona ga je nastavila ispitivati na engleskom, na što joj je na kraju odgovorio: "Spiking kroejša."

No to ga nije spriječilo da se naruga Antičević Marinović. Tijekom jedne konferencije za novinare, nedugo nakon njezina govora u EU parlamentu, Bandić je imao pripremljen i podsjetnik na papiru.

Netko ga je pitao zar se više šalabahteri ne pišu na ruku, a Bandić se našalio da se to sada drži ispod stola na papiru. ''Kao Ingrid'', rekao je i nasmijao se.

"Drage građevine", "ostati mirni i vladati na"

I za kraj nam ostaje Tihomir "Tim" Orešković. Hrvat iz Kanade koji je bio premijer od veljače do listopada 2016. godine. On savršeno govori engleski, ali materinji jezik, i jezik zemlje u kojoj je bio predsjednik Vlade, nije mu baš jača strana.

U svom uvodnom govoru zahvalio je hrvatskim "građevinama", misleći na građane. Borio se s izgovorom hrvatskog jezika cijeli svoj mandat. Za prvu sjednicu Vlade pripremio je prigodnu englesku uzrečicu "Keep calm and govern on", što je preveo kao "ostati mirni i vladati na".