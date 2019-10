Sa samo 0,7 metara udaljenosti od obale sa svake strane, hrvatski kapetan Jozo Glavić uspio je kruzerom proći kroz Korintski kanal u Grčkoj.

Hrvatskog kapetana Jozu Glavića prije dvije godine Fred. Olsen Cruise Lines pitao je želi li upravljati kruzerom kroz uski Korintski kanal u Grčkoj.

''Nakon pregleda kanala pitali su me želim li proći kruzerom kroz njega. Bio sam zahvalan na ponudi i počašćen. Ponekad želimo testirati svoje sposobnosti i nisam mogao tražiti bolji izazov. Moram se ispričati svojoj supruzi za svaki trenutak koji sam bio odsutan iz našeg doma, kada je moj um bio u Korintskom kanalu, imao stotine scenarija u glavi, umjesto da sam bio uz nju kad me trebala. Moram joj zahvaliti što je imala razumijevanja i dala mi podršku. Uskoro očekujemo rođenje našeg djeteta'', rekao je.

More fantastic photos of #Braemar an her rather tight squeeze through the #CorinthCanal this morning! pic.twitter.com/aLlE5bCVVP