Hrvatski biskupi na mukama zbog navodne rodne ideologije: "Ujutro mogu biti žena, popodne leptir, navečer muško"

Hrvatski biskupi zabrinuti su zbog uvođenja Rodnih studija na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, upozorila je Komisija Iustitia et pax Hrvatske biskupske konferencije (HBK).



Naglašavaju da ne žele zadirati u akademske slobode, posebice jer su svi članovi predavači na fakultetima, a ograđuju se i od politike.



Ovim istupom, tvrde, traže odgovore, a pozivaju se i na riječi pape Franje, koji je rekao da je rodna ideologija jedna od najvećih opasnosti današnjeg vremena.

"Biološka datost spola postaje irelevantna. Prevladava samo ova rodna identifikacija, koja je opet pod utjecajem jedne moje apsolutne slobode i samoodređenja pa ja ujutro mogu biti žena, poslijepodne leptir, navečer muško. To nažalost imamo, nitko ne može zatvarati oči i reći da se to u društvu ne promiče. Ja sam imao na Fakultetu upitnike prije dvije, tri godine - muško, žensko, ono. Sad imamo nebinarno. Što to znači?", kazao je tajnik Komisije HBK-a Iustitia et pax Vladimir Dugalić.

