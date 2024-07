Ljudi ne slušaju upute liječnika: "Vozila hitne pomoći idu kao na traci – tri su odjurila u samo 20 minuta"

Vrijeme je izuzetno opasno za zdravlje, što govore upaljeni meteoalarmi u Hrvatskoj. U crvenom je cijela obala, kao i zagrebačka regija.



Sunce treba izbjegavati u najgorem dijelu dana - između 10 i 17 sati, držati se hlada, uzimati dovoljno tekućine... neki su od savjeta koje liječnici neumorno ponavljaju iz godine u godinu.

No, mnogi se i dalje ne drže tih savjeta prema su, kako je upozorio meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić, toplinski valovi sve češći, duži i opasniji.



Ne čudi stoga da liječnici imaju pune ruke posla, u što se iz prve ruke uvjerio i reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić: "Vozila hitne pomoći idu kao na traci – tri su odjurila u samo 20 minuta."



Da je broj interrvencija povećan i da ih se može povezati s visokim temperaturama, potvrdila je u razgovoru za Dnevnik Nove TV Ljupka Hitrova iz Nastavnog zavoda za medicinu grada Zagreba: "Do 15 sati imali smo više od 110 intervencija što je 20 do 25 posto nego nekog drugog dana."

Objasnila je da je riječ o kolapsima, kratkotrajnim gubicima svijesti, vrtoglavicama, a uglavnom je riječi o starijim sugrađanima, kojima je pozlilo prilikom hodanja, u javnom prijevozu ili parkovima.

Ključni savjeti

Po ovim temperaturama uopće ne bi ni trebali izlaziti van, upozoravaju liječnici pa je i Hitrova u razgovoriu s Mikićem ponovila nekoliko ključnih savjeta: "Sunce treba izbjegavati do 10 do 17 sati, rashladiti prostorije u kojima se boravi, uzimati puno tekućine - najbolje vodu i to najmanje litru i pol do dvije litre i svakako izbjegavati alkohol čega se svi ne pridržavaju, te ne konzumirati kofein niti gazirana pića."

Objasnila je i kako prepoznati toplinsku isrpljenost: "Riječ je mogućoj o slabosti, otežanom disanju, vrtoglavici, kratkotrajnom gubiku svijesti, preznojavanju, ubrzanom radu srca i ubrzanom disanju."

Poseban oprez kada su u pitanju djeca

Djeca su posebna kategorija, upozorila je: "Djeca imaju ubrzani metabolizam i nezreli centar za rashlađivanje - dva do tri puta brže dožive značajne poteškoće vezane uz temperaturu."



Tada su u opasnosti, a može je se prepoznati po letargiji, ubrzanom radu srca i ubrzanom disanju, visokoj temperaturi, koža im je suha, dehidrirana su i tada često stradaju vitalni organi - mozak i bubrezi, upozorila je liječnica.

