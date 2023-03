Ruski helikopteri o kojima u Hrvatskoj mnogi ovise, a država će ih zamijeniti američkima - uskoro će put Ukrajine! Traju pripreme uoči operacije slanja. O donaciji o kojoj se mnogi boje govoriti javno, progovorio je prvi čovjek ratnog zrakoplovstva. Uvjerava - imaju rezervni plan!

Vojni helikopteri povlače se s juga na kopno. Traju posljednje tehničke pripreme prije isporuke.

Brigadni general Michael Križanec, zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, kaže da ne vidi razloga za brigu te da zbog toga neće biti problema oko ispunjavanja zadaća koje su im dane.

Nije tajna da 14 ruskih grdosija koje donira - država sve teže održava. Nije lako do dijelova, i resursi su im pri kraju. "Kad će vojni helikopteri biti isporučeni Ukrajini, službeno, baš nitko ne potvrđuje. Prije transporta s njih će morati skinuti i hrvatske oznake", izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Pezo Moskaljov.

Sve se to obavlja u velikogoričkim hangarima. Cijela operacija slanja kopnom i zrakom se taji. "Ne samo da štitim naše političare, admirala ili ministra ili bilo koga, ali ne želim davati nikakve signale čime bi to ugrozili", kazao je Križanec.

"Ne bi trebalo doći do nekakvih poremećaja, ali mogu li ja nešto jamčiti - znate i sami da su stvari kompleksne i ne tiču se samo mene", dodao je.

Teret bi trebao pasti na policijska, ali i leđa njihove "mlađe ruske braće", koji su imali problema s kvarovima i upitno je imamo li sada dovoljno ispravnih. Štoviše i jedan manje nego prije odletio je na Kosovo. Ali i tek nabavljenih američkih Jastrebova.

Do sada je govorio "nema mukte" i pričao da to nije pametna odluka. Samo predsjednika države, u ovom se slučaju, ne pita mnogo! "Nemam pojma, neka daju. Što su potrebe ukrajinske vojske, dobro znaju, što su hrvatske potrebe - isto dobro znaju, ali im se fućka! Fućka im se!", kazao je hrvatski predsjednik Zoran Milanović prošli mjesec.



Nema sumnje da će se vrlo brzo vidjeti funkcionira li i kakav je to plan B ili će netko u ratnom zrakoplovstvu imati ozbiljnog razloga za glavobolju. Jer poziv u pomoć - ne čeka.

Više o slanju helikoptera pogledajte u priloženom videu.

