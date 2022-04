Jesu li trgovci bili pošteni uoči Uskrsa, doznaje reporter Dnevnika Nove TV Dalibor Špadina koji je razgovarao s Anom Knežević iz Hrvatske udruge za zaštitu potrošača.

Reporter Dnevnika Nove TV priznao je kako se i sam uvjerio da je ovih dana bilo prigovora te je i osobno doživio neke situacije u trgovinama, a je li bilo i službenih pritužbi pitao je Knežević.

"Bilo je jako puno prigovora. 1. travnja je snižen PDV, a uporno se javljaju građani koji ne nalaze niže cijene", kazala je.

Špadina je pitao i kako bi trebale biti istaknute deklaracije na proizvodima koje se često nalaze sa suprotne strane pločice na kojoj je istaknuta cijena proizvoda.

Ana Knežević - 3 Foto: DNEVNIK.hr

"To je protuzakonito, deklaracija mora jasno biti istaknuta na proizvodu da potrošač može dobiti inforamacije koje su mu potrebne da se odluči za kupovinu", kazala je Knežević. Za takvu praksu kazne su rigorozne, dodaje.

"Od 10.000 do 100.000 kuna. Treba to prijaviti tržišnoj inspekciji i to treba biti promptno", kazala je.

Srušili rekord: Prema podacima Porezne uprave, Hrvati na Veliki petak kupovali bez zadrške

Što nam donose izmjene Zakona o zaštiti potrošača koje stupaju na snagu u svibnju?

"28. svibnja stupa novi zakon i najvažnija izmjena - kad dođu sezonska sniženja, koja se događaju dva puta godišnje, da pored nove cijene mora biti cijena stara 30 dana, da kupac može procijeniti isplati li se kupiti. Do sad je bio problem da se nađe ta cijena ili su trgovci dizali cijene neposredno prije sniženja", kazala je.

Inflacija divlja, ali Hrvati su opet oborili rekord u potrošnji! Znate li koliko pojedemo šunkice, janjetine, jaja u samo nekoliko dana?

Knežević kaže i kako se od 1. travnja svakog dana javi 5-6 građana koji se žale na to da ne pronalaze niže cijene, a jedna gospođa je cijeli dan hodala po trgovačkom centru s Vladinom odlukom i tražila smanjenje PDV-a, ali ga nije našla ni na jednom artiklu.

Cijeli razgovor pogledajte u videu koji je u prilogu

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr