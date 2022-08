Nakon izjave ministra Vilija Beroša prema kojoj lijekova za COVID-19 ima dovoljno u bolnicama, oglasila se Hrvatska udruga bolničkih liječnika. Upozorili su kako se Ministarstvo se tek nakon tragične smrti Vladimira Matijanića dosjetilo zatražiti inventuru lijeka te naglasili kako je na Ministarstvu odgovornost za provjere zaliha.

"Bolnice koje su bile pri kraju sa zalihama remdesivira su, kad su sredinom srpnja od Službe za lijekove Ministarstva zdravstva zatražile da im se dostavi remdesivir – antivirusni lijek za liječenje COVID-a 19, dobile službeni odgovor Ministarstva da remdesivira više nema i da će Ministarstvo krenuti u nabavu i obavijestiti bolnice kad nabavi lijek. Te bolnice su svoje zalihe potrošile, a do danas tj. nekoliko tjedana kasnije remdesivir nije stigao u te bolnice i one ga nemaju. Lijek remdesivir se naručuje isključivo preko Ministarstva, bolnice ga ne mogu same nabaviti", istaknuli su u svom priopćenju u utorak članovi Hrvatske udruge bolničkih liječnika.

Naglašavaju i da lijek ronapreve, kojeg ministar također spominje, nema učinka u liječenju bolesti COVID-19 izazvane omikron sojem novog koronavirusa.

"Za liječenje jednog COVID-19 pacijenta daje se šest bočica remdesivira. U Hrvatskoj, kaže ministar Beroš, ima ukupno 483 bočice što je dostatno za liječenje 80 pacijenata. U bolnicama je trenutno 613 COVID pacijenata. Jasno je da su zalihe nedostatne za cijelu Hrvatsku", upozoravaju iz HUBOL-a.

"U nekim bolnicama remdesivira je bilo i imaju ga još uvijek, ali i njihove zalihe su pri kraju. Ministarstvo se tek nakon tragične smrti Vladimira Matijanića dosjetilo zatražiti inventuru lijeka kako bi saznalo koje bolnice ga imaju, a koje ne. Kako je Ministarstvo zaduženo za distribuciju ovog lijeka, isključivo na Ministarstvu je bila odgovornost da istraži stanje zalihe lijeka po bolnicama i da ga redistribuira iz bolnica koje ga imaju u bolnice kojima nedostaje, dok ne stigne nova pošiljka lijeka", zaključili su u Hrvatskoj udruzi bolničkih liječnika.

Ministar zdravstva Vili Beroš ranije je izjavio kako "lijekova koji su namijenjeni za potrebe naših pacijenata koji se u bolnicama liječe od zaraze COVID-19, poput Vekluryja, odnosno remdesivira, te Ronapreve, ima dovoljno za sve trenutne potrebe i svakoj zdravstvenoj ustanovi su dostupni u svakom trenutku, što pokazuje žurna provjera stanja zaliha navedenih lijekova u svim našim bolnicama koje je tijekom ponedjeljka provelo Ministarstvo zdravstva".

Dodao da je za stanje zaliha u svakoj bolnici i zdravstvenoj ustanovi odgovoran ravnatelj ili za to posebno zadužena osoba, a za procjenu potrebne vrste lijeka nadležni liječnik specijalist koji donosi odluku na temelju postojećeg zdravstvenog stanja i dijagnoze pacijenata.