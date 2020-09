Počela je Mliječna staza, Unicefova humanitarna utrka, pod pokroviteljstvom Ureda predsjednika Republike. Koronavirus premjestio je utrku u virtualno okruženje i tako je učinio još dostupnijom.

Zbog rijetke bolesti 9-godišnji Nikola ne može govoriti, samostalno sjediti, jesti... Terapija senzorne integracije njemu i obitelji puno je pomogla.

"Pokreti su bili konkretniji, lakše izvodljiviji, koncentracija i zadržavanje pažnje je bilo vidljivo i značajno bolje, lakše shvaćao što se od njega traži“, kaže Miranda Kokotović, Nikolina majka.

Za pomoć djeci s teškoćama ovih se dana diljem zemlje trči UNICEF-ova Mliječna staza. Cilj je nabava senzorne opreme, otvaranje senzornih soba i edukacija stručnjaka.

"U ranoj intervenciji terapije i rad znače puno, može utjecati na kasnije poteškoće u učenju, ponašanju“, kaže Tatjana Petrović Sladetić, ravnateljica Malog doma Zagreb.

Utrka je ove godine virtualna, sudionici kilometre skupljaju putem aplikacije.

"Svi mogu sudjelovati, nije natjecateljska, može se hodati, trčati, voziti u kolicima, kako god vam paše“, rekao je Marin Ilej, voditelj Odjela komunikacija u UNICEF-u.

"Lijep način da možda i obitelji provedu više vremena vani“, kaže Miranda Medaković Stepinac.

Priključile su se brojne osobe iz javnog života, ali i šestero ministara.

"Smatram da je to plemenito, da ćemo podići svijest o tome da postoje određene skupine u društvu kojima treba pomoć“, kaže Josip Aladrović.

"Svi skupa ovako doprinijeti kroz donacije, ali i kroz cijelu inicijativu toj jednoj plemenitoj svrsi“, rekao je Zdravko Marić.

Utrka traje do 20. rujna, do danas se prijavilo više od 7000 građana, a prijave su i dalje otvorene.Važno je jedino stići do cilja i pružiti ruku pomoći.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr