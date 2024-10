Hrvatska se bori s poplavama, DHMZ upozorava na po život opasne situacije: "Vrijeme je vrlo opasno"

Hrvatsku danas očekuje umjereno i pretežno oblačno vrijeme, mjestimice s kišom, najavio je Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). Najviše dnevne temperature iznosit će od 10 do 15, a na Jadranu između 17 i 23 Celzijeva stupnja.

U unutrašnjosti će puhati slab do umjeren sjeverni, na istoku sjeverozapadni i zapadni vjetar, dok će na Jadranu puhati sjeverozapadnjak i bura, na južnom dijelu jugo.

U gospićkoj regiji očekuje se mjestimice obilna kiša, a moguće su urbane i bujične poplave, zbog čega je ondje na snazi crveno upozorenje meteoalarma.

"Očekuju se izraženije poplave koje će zahvatiti veće područje te poplaviti imovinu uz značajan rizik za živote te mogućnost evakuacija. Vjerojatni su veći prekidi u prometovanju te prekid i gubitak energije, komunikacije i opskrbe vodom. Opasni uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te proklizavanja na mokrim kolnicima", upozorili su iz DHMZ-a.

Zbog jake bure crveni meteoalarm je na snazi za zapadnu obalu Istre, Kvarner i Kvarnerić te Velebitski kanal.

"Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima", napominju iz DHMZ-a.

Vatrogasci na terenu

Prema riječima županijskog vatrogasnog zapovjednika Dina Kozlevca, vatrogasne postrojbe u cijeloj Istri u protekla 24 sata imale su 32 intervencije, od toga 31 tehničke naravi.

Samo na području Poreča vatrogasci su intervenirali 13 puta, dok su devet intervencija imali na području Pule, šest na području Pazina te po jednu u Rovinju, Umagu, Labinu i Buzetu.

"Vatrogasci su uglavnom intervenirali te izašli na teren radi uklanjanja stabala koja su uslijed jakog vjetra pala na cestu, ali su imali i nekoliko intervencija radi ispumpavanja vode. U tim događajima nitko nije stradao, već je počinjena neznatna materijalna šteta. Sve u svemu, situacija je trenutačno povoljna", izjavio je Kozlevac te dodao kako su vatrogascima na terenu pomogli i djelatnici Istarskih cesta, HEP-a i komunalnih poduzeća.

Velika količina oborina uzrokovala je plavljenje objekata i na području Gračaca, a vatrogasci su zaprimili 19 dojava o potrebi ispumpavanja. Ukupno je angažirano 55 vatrogasaca s 21 vatrogasnim vozilom iz IVP-a Zadar, JVP-a Zadar, JVP-a Benkovac, VP-a Gračac, DVD-a Srb i DVD-a Obrovac.

"Vatrogasci su cijelu noć radili na obrani naselja Žabarica kod Gračaca s pumpom visokog kapaciteta, ali možemo kazati da je najgore iza nas te da je vodostaj lagano u padu. Poplavljeno je oko 20 objekata, koji se nalaze na takvoj konfiguraciji terena da je to bilo nemoguće spriječiti. Radi se o podrumskim i prizemnim prostorijama, a vatrogasci su na terenu i rade ispumpavanja", rekao je zapovjednik Vatrogasne zajednice Zadarske županije Matej Rudić.

Dodao je i da je kod Obrovca u rastu vodostaj Zrmanje, a lokalne vatrogasne snage su u pripravnosti te prate situaciju na terenu zajedno s djelatnicima Hrvatskih voda.

I na području Karlovca zabilježen je povećan broj ispumpavanja, punjenja vreća s pijeskom za izradu nasipa te uklanjanja stabala. Na 13 intervencija sudjeluju 54 vatrogasca i 19 vatrogasnih vozila.

Vatrogasci Zagrebačke županije odradili su 11 tehničkih intervencija ispumpavanja objekata i uklanjanja stabala, a ukupno ih je angažirano 35, s 15 vatrogasnih vozila, stoji u priopćenju Hrvatske vatrogasne zajednice.

Vodostaj rijeka porastao

Tijekom noći porastao je vodostaj nekih rijeka. Hrvatske vode objavile su da je vodostaj Korane u 7 sati ujutro porastao na 700 cm, a Kupa je na 752 cm, što znači da je vodostaj toliko visok da se uvode izvanredne mjere za Kupu.

ℹ️ Obavijest Grada Karlovca

Kupa je jutros u 7 sati prešla 750 cm, visinu na kojoj se proglašavaju izvanredne mjere obrane od poplava



Za pomoć građani mogu kontaktirati Stožer civilne zaštite grada Karlovca➡️stozer.cz@karlovac.hr i 📲 099 5284 728https://t.co/88udhChTIx — Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-RH (@RavnateljstvoCZ) October 4, 2024

Vodostaj Kupe do hidrološke postaje Zapeć u opadanju je s tendencijom porasta. Nizvodno do Jamničke Kiselice vodostaj je u porastu s tendencijom porasta. Vodostaj Mure u porastu je s tendencijom porasta, a isto vrijedi za Savu do Crnca. Nizvodno do Slavonskog Kobaša vodostaji su u opadanju s tendencijom porasta. Vodostaj Une je u blagom opadanju s tendencijom porasta. Očekivani vrh vodnog vala u Hrvatskoj Kostajnici moguć je u subotu, kada bi vodostaj mogao dosegnuti izvanredne mjere obrane od poplava.

"U Obrovcu i Hrvatskoj Kostajnici provode se pripremne aktivnosti obrane od poplava, a vezano uz razinu rijeka Zrmanje i Une. Na kritičnim dionicama preventivno su postavljene montažno-demontažne barijere u Hrvatskoj Kostajnici te vreće s pijeskom u Obrovcu", izvijestilo je Ravnateljstvo civilne zaštite.

[OBRANA OD POPLAVA]

✅U Obrovcu i Hrvatskoj Kostajnici provode se pripremne aktivnosti obrane od poplava, a vezano uz razinu rijeka Zrmanje i Une ➡ na kritičnim dionicama preventivno su postavljene montažno-demontažne barijere u Hrvatskoj Kostajnici te vreće s pijeskom u Obrovcu pic.twitter.com/yKqCDg4WsX — Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-RH (@RavnateljstvoCZ) October 4, 2024

Vrijeme tijekom narednih dana

U Gorskom kotaru, Lici, na Jadranu i u njegovoj unutrašnjosti tijekom dana, noći i sutrašnjeg prijepodneva očekuje se nastavak obilnih oborina, što može uzrokovati pojave bujičnih i urbanih poplava.

Ipak, najveći dio kiše je iza nas, pa će već danas oborina biti znatno manje nego prošla dva dana. Očekuje se slaba i lokalna kiša, koja ne bi trebala stvoriti nove probleme, ali još su na Jadranu mogući pljuskovi s grmljavinom.

U nedjelju bi u cijeloj Hrvatskoj kiša trebala prestati padati te je najavljeno više sunčanih razdoblja uz malo višu temperaturu. Veći dio idućeg tjedna donijet će nam sunčanije i toplije vrijeme uz kraću kišnu epizodu koja se očekuje oko srijede.

Pročitajte i ovo Roditelji organizirali prosvjed Učenik zbog kojeg se ispisao razred radi probleme i u novoj školi: "Jučer je došao i incidenti su počeli"

Pročitajte i ovo upozorenje liječnika Kaos u susjedstvu, bolnice pune pacijenata, na udaru su i mladi: ''Ovo je najvjerojatniji razlog''