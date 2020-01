Urednica vanjske politike Ivana Petrović u Dnevniku Nove TV analizira prve dojmove nakon hrvatskog preuzimanja predsjedanja Vijećem EU.

Ako je suditi po pohvalama europskih dužnosnika, Zagreb je i u političkom smislu na dobrom putu. Između niza sastanaka, puno komplimenata.

Nakon brojnih sastanaka, obilazaka, svečanih večera i ručkova završio je dvodnevni posjet predsjednice i povjerenika Europske komisije Hrvatskoj.

Na taj način Hrvatska je obilježila početak predsjedanja Vijećem Europske unije, a Zagreb je u posljednja dva dana bio jedno od najčuvanijih mjesta u Europi.

Jesmo li doista krenuli dobro i što Hrvatsku čeka dalje tijekom šestomjesečnog predsjedanja Vijećem EU, analizirala je u Dnevniku Nove TV urednica vanjske politike Ivana Petrović.

Naglasila je kako je trenutak u kojem Hrvatska predsjeda vrlo izazovan. Prije svega to se odnosi na donošenje sedmogodišnjeg financijskog proračuna.

"Tim više što se na prosinačkom summitu 2018. godine jedino Njemačka izjasnila da je spremna u zajednički proračun plaćati nešto više novca nakon izlaska Ujedinjenog Kraljevsta, zemlje koja je uz Njemačku najviše i plaćala, ali koja je i jako puno uzimala. Ostalih pet velikih članica je iskazalo rezervu", rekla je Petrović i dodala da se tek treba naći odgovorajući model i da će se on tražiti za vrijeme hrvatskog predsjedanja.

"Bit je u tome da se velike i moćne članice na neki način bogate na račun malih zemalja jer imaju otvoreno tržište. Na primjer, jedna firma iz Hrvatske koja proizvodi kozmetiku nikako ne može biti konkurentna na europskom tržištu kao velike tvrtke iz Njemačke, Francuske ili Italije", rekla je Petrović i objasnila da velike zemlje moraju novac vraćati malim zemljama kroz kohezijske fondove.

"Ali i u obliku nove proračunske stavke koju je premijer Plenković uspio ubaciti u sedmogodišnji financijski okvir, a to je poticaj za demografiju i demografsku obnovu cijele EU", rekla je Petrović.

Bitno i proširenje

Kao drugi izazov navela je proširenje EU na Sjevernu Makedoniju i Albaniju i dodala da će biti teško nagovoriti Francusku i Macrona, koji se nametnuo kao svojevrsni lider EU, nagovoriti da se vrati na Balkan jer on tu nema političkih interesa.

"Zadatak Hrvatske je da lobira i objašnjava zbog čega je datum početka pregovora bitan. On tim zemljama znači puno, a za EU ništa jer će se pregovarati po novoj, Macronovoj metodologiji, kao što narod kaže 'pitaj Boga kad će to sve završiti', ali to je u smislu dobre vijesti jako važno. Jer to je podruje jako važno, u srcu Europe, ono je sigurnosno krhko, ulozi su u njemu veliki", rekla je Petrović dodavši da će premijer morati uvjeriti šefove drugih država da to podupru tijekom našeg predsjedanja, ali i da vjeruje kako će to podržati i novi predsjednik Zoran Milanović.

Petrović je komentirala i događaj iz HNK tijekom svečanog koncerta, gdje su zagrebački gradonačelnik Milan Bandić i glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić sjedili zajedno u loži.

Zbog rasporeda sjedenja, uslijedila je oštra reakcija i samog glavnog državnog odvjetnika.

Pisao je Vladi i prozvao ih kako su ovime doveli u sumnju njegovu nepri-stranost i neovisnost. Nije jedini koji se žestoko obrušio na ovaj potez vladina protokola.

U međuvremenu je stigao i odgovor Vlade u kojem kažu - protokol je u svrhu organizacije svečanog koncerta u prigodi obilježavanja hrvatskoga predsjedanja Vijećem Europske unije pripremio raspored sjedenja uzvanika prema redu prvenstva, uvažavajući i velik broj međunarodnih gostiju.

