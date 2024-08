Hrvatska poljoprivreda na koljenima, hoćemo li imati dovoljno hrane? "Šteta će biti ogromna, naše su procjene do 70 posto"

Promjena vremena došla je do Slavonije, za sada je sve prošlo samo uz jaču kišu. No ovogodišnji ekstremni uvjeti bacili su poljoprivrednike na koljena. Ni sami slavonski proizvođači hrane ne mogu se sjetiti da je ikada bila ovakva kriza.

Urodi s oranica minimalni. Poljoprivrednici se u očaju pitaju: Hoćemo li imati dovoljno hrane?

Sa slavonskih oranica zabrinjavajuće vijesti. Urod je minimalan, negdje i katastrofalan na gotovo svim zasijanim površinama, i gotovo ni jedna kultura nije pošteđena. Alarm je upaljen. A prvo ga je upalila pšenica. Visoke temperature uzrokovale su nikad raniju žetvu, a pšenica je spaljena, suha, mršava kao i moguća zarada na njoj.

Šteta od tuče - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

"Ja mislim da će tu, tko bude na nuli ili možda nešto malo zaradi, taj može otići u crkvu", kazao je krajem lipnja ratar Zoltan Rajski.

Zatim kreće tuča i led. Oluja je prvo poharala vinograde u Iloku gdje i bivši ministar ima posjed.

Suze na oči ratara, natjerala je oluja koja je poharala Bošnjake.

"Štete su katastrofalne stopostotne. Evo vidite iza mene... Vidite šta je to", govorio je početkom srpnja ratar Mato Lešić.

Šteta od tuče - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

Nakon oluja, ponovno vrućine. Nakon pšenice, stradao je kukuruz. Negdje i do 100%. Mislilo se da će barem suncokret koji voli sunce dobro roditi. No i njega je sunce spalilo.

Povrće je pak uništilo nesređeno tržište, uvoz i niska otkupna cijena. U Virovitici, proizvođači su pobacali tone paprika, krastavaca, rajčice.

Stočare je unazadio povratak afričke svinjske kuge. Ponovno stroga pravila i eutanazije, koje nije mogao spriječiti ni novi ministar.

Voćarima su proizvodnu godinu obilježili nepovoljni tržišni i klimatski uvjeti. Urod jabuka manji nego ikad.

"Ljudi se prestaju baviti voćarstvom", poručio je voćar Marijan Bakula.

Šteta od tuče - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Ni paprika nije pošteđena. Sunce je na njoj ostavilo rane. Itekako ljute rane.

Kad se crta podvuče - u minusu smo.

Tin Kovačić, reporter Dnevnika Nove TV, o problemima poljoprivrednika razgovarao je s Matom Brlošićem iz Hrvatske poljoprivredne komore.

Obično se kaže da ako je godina dobra za pšenicu, bit će dobra za kukuruz i obrnuto. Ova je godina loša i za pšenicu i za kukuruz i za mnogo toga.

"Da, ona je uistinu loša i za jedno i drugo i treće. Soja se isto počela vršiti, prinosi su gotovo 70 posto ispod onih koje smo imali procjenu u sedmom mjesecu. Dakle ovakve stvari se nikad nisu događale", kaže Brlošić.

Kolike će štete biti?

"Šteta će biti ogromna, naše su procjene od 50 do 70 posto."

Strašno puno.

"To je neizdrživo puno. Jednostavno, ovdje više za velik broj poljoprivrednika nema nastavka proizvodnje, izuzev ako država ili nadležne institucije, ministarstvo to doista ne shvati ozbiljno. Treba doći do intervencije države i proglasiti elemetarnu nepogodu."

Šteta od tuče - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

Koliko je kod nas poljoprivreda uređena?

"Nažalost od nastanka naše države o poljoprivredi se nije vodilo računa. Da se vodila briga bili bi u boljoj situaciji. Zahvaljujući i novcu koji dolazi iz EU. Ali ovo je prepušteno stihiji. Dobivamo odgovore da je ovo zajedničko tržište u EU, da se moramo snalaziti, i samo je sada pitanje da li će u narednih 5, 6 godina Hrvati u Hrvatskoj kao poljoprivrednici proizvoditi hranu ili će to biti nekakva multinacionalna kompanija."

Koliko proizvodimo hrane za vlastite potrebe i ovisimo li o uvozu?

"Mi u načelu u prosjeku proizvodimo 50 posto. Dakle ne proizvodimo dovoljno hrane za sebe, a mogli bi. Svaka država, bez obzira na zajedničku poljoprivrednu politiku u Europi, ima i svoju posebnu politiku koja štiti svoje poljoprivredne proizvođače.

Na koji način? Od uvoza?

"Na primjer ako španjolska jagoda treba doći u Francusku da sruši cijenu, onda se ti kamioni zaustave. Pa se vrše provjere..."

Ali stalno se govori da je EU slobodno tržište?

"Nije baš."

Jesmo li kao društvo podcijenili važnost proizvodnje hrane za sebe?

"Imam osjećaj da jesmo. Ne vjerujem da naši trgovački centri imaju zalihe za dva dana. Nakon dva dana postaje glad.

Hoćemo li biti gladni?

"Ja bih volio da se to nikad ne dogodi", zaključio je Brlošić.

Pročitajte i ovo Ove godine 61 nesreća na Viru Policija o stravičnim detaljima tragedije na Viru: "Zatekli smo razbacane dječje stvari, sjedalica... Majka je sve spasila, gurala je kolica"

Pročitajte i ovo Izdana i upozorenja Radarske snimke pokazuju kretanje oluje, dio Zagorja pokosila tuča

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.