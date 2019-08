Diljem zemlje nas očekuje sunčano i vruće vrijeme. Hrvatsku je zahvatio novi toplinski val, a vrhunac nas čeka početkom idućeg tjedna kada će temperatura mjestimice dosezati i 40 stupnjeva.

Pod utjecajem smo toplinskog vala, a bit ćemo i idućih dana. Ponovno su na redu vrući ili vrlo vrući dani uz teške i sparne noći. Vrhunac toplinskog vala očekuje se početkom idućeg tjedna kada će temperatura u gotovo cijeloj zemlji biti iznad 35 stupnjeva. Ponegdje, prvenstveno u Dalmatinskoj zagori, bit će i do 40 stupnjeva.

Građanima se savjetuje da piju dovoljno tekućine, drže se hlada i smanje fizičke aktivnosti koliko god je moguće.

U središnjoj Hrvatskoj kao i u Slavoniji bit će sunčano, vruće i sparno uz slab vjetar. Izdano je i žuto upozorenje Meteoalarma DHMZ-a, a temperatura će ići i do 36 stupnjeva.

Bez veće promjene je i na sjevernom Jadranu i u gorju, gdje je isto sunčano, a bit će i vruće. U gorju iznad 30 stupnjeva, a na moru će temperatura prelaziti 33 stupnja pa je ovdje na snazi narančasto upozorenje zbog vrućina.

Isto upozorenje vrijedi i za Dalmaciju gdje će dnevna temperatura biti do 37 stupnjeva. Osim toga i ovdje sunčano, a puhat će slab do umjeren maestral.

More je toplo te će biti na visokih 25 do 27 stupnjeva, a uz sunčano vrijeme i vedro nebo UV indeks će posvuda biti vrlo visok. Nastavlja se i niz toplih, teških noći i to osobito na jugu gdje se temperatura ponovno neće spuštati ni ispod 25.

Idućih dana će toplinski val ostati jedna od glavnih vijesti, čiji vrhunac očekujemo u ponedjeljak. Temperatura će u danima pred nama biti iznad 35 stupnjeva, a i noći će biti sve toplije. Utorak manje vruće, a moguć je i poneki pljusak.

Na Jadranu sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Najtoplije će i ovdje biti početkom tjedna kada će u Zagori temperatura dosegnuti i 40 stupnjeva.

