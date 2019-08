Istraživanje europskog središnjeg ureda za statistiku Eurostata pokazuje da 18 milijuna učenika u EU uči jedan strani jezik. Što se tiče Hrvatske, ljudi tu jako vole i njemački jezik i on je, uz engleski, apsolutno najpopularniji jezik u Lijepoj našoj, kaže Daniela Dapas, profesorica i vlasnica škole za strane jezike.

Hrvati sve više govore strane jezike i možemo reći da se statistika popravlja kada su u pitanju strani jezici. Naime, u Europskoj Uniji učenje jezika je uobičajena praksa, pa tako recimo jedan strani jezik uči čak oko 18 milijuna učenika nižih razreda srednjih škola, što je 98,6 posto svih učenika te dobi, među kojima je njih gotovo 11 milijuna, ili gotovo 60 posto, istodobno učilo čak dva strana jezika, govori to istraživanje europskog središnjeg ureda za statistiku Eurostata.

Što se pak tiče najpopularnijih jezika koji uči najviše korisnika, tu nema nikakvog iznenađenja – to je engleski jezik. Taj jezik se uči u čak 116 zemalja, dok se francuski uči u 35 država, a španjolski u 32, što ove jezike ujedno stavlja na druge i treće mjesto po popularnosti u svijetu.

Naravno i Hrvati uče engleski, no ipak mi spadamo u one male grupe zemalja kojima je još jedan jezik jako drag. '

'Što se tiče Hrvatske, ljudi tu jako vole i njemački jezik i on je, uz engleski, apsolutno najpopularniji jezik u Lijepoj našoj. Osim nas, u susjednim zemljama također je popularan, no tu je riječ o zaista malom broju zemalja. U svijetu je recimo francuski drugi najčešći jezik, a u Hrvatskoj sve se više uči talijanski. Moramo se pohvaliti da smo provjeravajući znanje hrvatskih građana u stranim jezicima došli do statistike da čak 78 posto Hrvata uz materinji govori još jedan jezik. Naravno engleski je prvi po zastupljenosti i govori ga čak 60 posto ljudi u Hrvatskoj. Odmah iza engleskog, kao što ste i mogli zaključiti, jesu njemački i talijanski'', kazala je Daniela Dapas, profesorica i vlasnica škole za strane jezike.

Inače svjetski trendovi mijenjaju navike pa se čini kako neće engleski uvijek biti na tronu. ''Sve je veći interes za učenje španjolskog, francuskog i ruskog jezika. Uz to, ljudi se sve više okreću i učenju jezika kao što su kineski, arapski, švedski i norveški. Moram reći da je kineski u konstantnom porastu, a razlozi su naravno ekonomski'', govori Daniela Dapas.

Ako se već služite nekim jezikom, lakše ćete usvojiti neki novi. Koliko ćete ga kvalitetno govoriti dakako ovisi o tome koliko ga učite i koristite. Ponekad ljudi misle da je jednostavno učiti jezik iste obitelji, primjerice romanski: talijanski i francuski, međutim to može biti zamka jer njihova sličnost često buni ljude. Ipak, evo koji su jezici zapravo najlakši za naučiti.

''Najlakši su danski i nizozemski. Doduše to kazuju istraživanja na temelju izvornih sugovornika engleskog jezika, a prema istim istraživanjima među lakše spadaju i talijanski te francuski. Hrvatima su pak najlakši slavenski jezici za učenje. Najteže je naučiti japanski, kineski i arapski jer nije potrebno samo naučiti pričati već i pisati po vrlo zahtjevnim pravilima. Zanimljivo je da je hrvatski jezik, kao i većina slavenskih jezika, poprilično težak za strance'', otkriva Dapas.

Iznenađenje je zapravo koliko se stranih jezika može učiti u Hrvatskoj - na zagrebačkom Sveučilištu se može učiti, između ostalog, hindi, afrikaans i jidiš. U Hrvatskoj zato nema indonezijskog jezika, i dosta je teško doći do korejskog jezika.

Činjenica je da će biti sve više i više interesa za kineski, te za španjolski jezik. Što se tiče španjolskog, on je posebno popularan među mlađom populacijom jer je ugodan uhu te je atraktivan. Arapski će također biti sve popularniji, ali zanimljivo je da su neka istraživanja pokazala da će čak i francuski opet postati popularan, zbog ekonomskog rasta u zemljama Afrike ali i Europske unije.