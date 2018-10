Kanadsko-hrvatska gospodarska komora pozvala je sve građane Vukovara i Hrvatske da sudjeluju u Penavinom prosvjedu u Vukovaru 13. listopada.

Također, udruženje poziva Hrvate u Kanadi da im se pridruže na zajedničkom okupljanju u Ontariju gdje će se prosvjed prenositi uživo.

„Gradonačelnik Vukovara, Ivan Penava, pozvao je sve građane Vukovara i Hrvatske da sudjeluju u mirnom, apolitičnom prosvjedu u Vukovaru 13. listopada 2018. protiv onoga sto on naziva "sramotnom šutnjom hrvatskih institucija" i za afirmaciju temeljnih ljudskih prava - ističući da gotovo 27 godina nije bilo učinjeno gotovo ništa za rješavanje najstrasnijih zločina koji su počinjeni u Vukovaru tijekom obrambenog rata za neovisnost i cjelovitost Republike Hrvatske (1991.-1995.). Pozivamo sve Hrvate i Hrvatice iz Toronta, Mississauge, Oakvillea, Burlingtona, Hamiltona, Kitchenera i okolnih područja da nam se pridruže na okupljanju da zajedno pokažemo našu potporu i da pokažemo Vukovarcima da nisu zaboravljeni“, navodi se u pozivu .

Medved: "To nije prosvjed protiv Vlade"

Prosvjed u Vukovaru uoči današnje sjednice Vlade komentirao je ministar branitelja Tomo Medved.

"Bilo bi dobro kad bi se vratili na meritum stvari, na prvo priopćenje gradonačelnika Vukovara i ono što je nabrojao. Radi se o apelu na institucije da se intenzivira procesuiranje ratnih zločina i uvijek se držimo merituma. Mi kao Vlada, ja kao ministar, imali smo nekoliko sastanaka s nadležnim tijelima i to je mjesto gdje se rješavaju optužnice, procesi i na koji način procesuirati i intenzivirati rješavanje pitanja ratnih zločinaca. Očekujemo - čuli ste barem 10 puta da to nije prosvjed protiv Vlade, da je to apel žrtve u cilju senzibiliziranja javnosti i traženju intenziviranja procesuiranja zločina. Vlada čini napore kako bi se na tom tragu procesuirali zločinci najtežih ratnih zločina i ne samo u Vukovaru i na Ovčari, nego u cijeloj Hrvatskoj i tu Vlada čini iznimne napore", kazao je ministar.

Na pitanje zašto on ne ide na prosvjed, Medved je rekao da dužnosnici Vlade čine ono što je u njihovoj nadležnosti.