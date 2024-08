Hrabri tata neplanirano je postao babica: "Bio je šok kada sam vidio ljubičasto dijete"

Iz Pakoštana stiže gotovo filmska priča. Treće dijete u obitelji Vukoja na svijet je došlo pred kućom. Malenu Klaru porodio je otac. Hitna pomoć na lokaciju je stigla kad je sve već bilo gotovo, tek su mogli konstatirati kako je porođaj prošao baš kako treba. Malena Klara s mamom Barbarom je otišla u bolnicu, no u ponedjeljak se vratila kući.

Reporterka Dnevnika Nova TV Sanja Jurišić razgovarala je s ocem malene Klare. Tihomir Vukoja opisao je što se dogodilo. Na prva dva poroda nije želio ići, no na ovaj je morao. "Protivnik sam da se ide na porode, ali evo sada se dogodilo da sam bio prisiljen biti babica, a ne biti na porodu. Drago mi je, ali ne bih ponovio".

Obitelj se spremala u bolnicu, ali Klari se žurilo. "Klari se žurilo, nije htjela pričekati, sjeli smo u auto, ali nakon 10 metara, ona je odlučila zaustaviti auto. Izlazim! Tako je bilo, morali smo stati. Sreća, bila su tamo braća, neviste, baka. Svi su bili u blizini i pomogli. Nosili su vodu, ručnike, plahte. Spasili su situaciju. Ipak, Barbara je sve vodila i koordinirala. Htjeli smo je poleći na leđa, ali ona je rekla ne. Ovo je prirodan način. Pustite me tako. Držite me. Masirajte mi leđa. Donesite mi vodu. Pripremite sve. Ona je bila upućena u sve to. Ona nas je vodila", opisao je Tihomir način dolaska malene Klare na svijet.

Kaže da je bio šok kada je vidio djetetovu glavicu. "Bio je šok kada sam vidio ljubičasto dijete. Prvi puta sam bio na porodu pa mi je bilo malo čudno. Ali ona je objasnila da je to sve normalno. Primila je bebu, okrenula ju, lupila je po guzici, po leđima. Kada je beba zaplakala, svima je rekla da je sve super i da je sve u redu i da beba diše i da se ne trebaju bojati. To je najbitnije".

Malena i majka su u ponedjeljak došli iz bolnice. "Super su. Mala dobiva na težini, nije dobila žuticu".

Ekipa iz Hitne je dojurila, ali oni su mislili da porod tek treba doći, no već je bilo sve riješeno. "Bili su iznenađeni što je sve već riješeno, samo su trebali odrezati pupčanu vrpcu. Čestitali su i mami i meni i rekli da je sve super odrađeno".

Imao je poruku za očeve koji će se eventualno naći u ovakvoj situaciji: "Savjetujem im da brzo voze u bolnicu! Bitno je biti smiren i nema panike. Treba slušati i treba svakako znati nešto o porodu. Poželjno je da žena zna, ako ne tata!", rekao je kroz smijeh.

Baka iz obitelji inače ima 70-ak unučadi, praunučadi...

"Oduševljena je zbog ovoga, kao i svaki put. Teško joj je popamtiti sva imena, ima 93 godine, ali trudi se!", rekao je ponosni otac za kraj razgovora.

