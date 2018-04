Zašto je nužno biti dobro uvježban, pokazali su rano u četvrtak ujutro piloti helikopterske eskadrile iz Divulja. Oni su oko 4:30 sati stigli na Brač kako bi do Splita prevezli trudnicu. Nisu ni slutili da će u zraku - u tih manje od 10 minuta leta, na svijet doći jedna djevojčica.

Dok mala Kristina spava, njezina majka ne skida osmijeh s lica. Kako i bi, kada je iza ove Bračanke noć koju će pamtiti do kraja života. "Oko 3 sata su krenuli trudovi. Mi smo otišli na hitnu u Supetar koja nas je proslijedila na helikopter zbog jako malog razmaka trudova, a nisu htjeli riskirati gliserom jer je počelo puhati vjetar i bili su veliki valovi", priča Marina Brtan, Kristinina majka.

S dolaskom helikoptera na Brač, kreće prava drama. Iako let do splitske bolnice traje samo nekoliko minuta, mala Kristina više nije htjela čekati. "Počeli su joj trudovi svake minute, svakih pola minute - to je značilo da će dijete brzo na ovaj svijet", kaže Davor Akrapović, medicinski tehničar pri porodu.

"U helikopteru u tih 7-8 minuta leta, ona je jednostavno odlučila da će doći i eto", dodaje presretna majka.

Kapetan i posada s nestrpljenjem su čekali slijetanje. A onda je uslijedila erupcija veselja. "Taj trenutak kad smo vidili gospođu i kad smo se uvjerili stvarno da je ona porodila, mi smo joj pokazali palac podrške, ona nam je uzvratila sa velikim smješkom što nas je još dodatno obradovalo i u tom trenutku smo znali da je sve prošlo u redu", priča Sebastijan Trepšić, kapetan posade na helikopteru Mi-8 MTV.

Iskustva ovoj eksadrili iz Divulja ne nedostaje. Na godinu odrade 500-injak medicinskih letova, uglavnom do otoka. No, ovaj posljednji do Brača, kapetanu Trepšiću ostat će u posebnom sjećanju.

"Teško je ne biti sretan u ovakvoj situaciji koja se ne događa tako često u životu. Mogu reći čak da se jednom i nikad više neće ponoviti ovakva situacija, pošto otkad postojimo ima 4 ili 5 poroda u našoj eskadrili", kaže Trepšić.

Jedno je sigurno - kada Kristina odraste, teško da će itko u njezinom društvu imati originalniju priču o tome kako je - došao na svijet.