Hrabre vatrogaskinje na prvoj liniji obrane: "Nije lako tri dana javljati se i samo govoriti da je sve u redu, da je mama dobro"

U borbi s vatrom protekla tri dana sudjeluju i brojne vatrogaskinje.

Bez straha uputile su se u opasnost, jer to im je, kažu, poziv.

Ekipa Dnevnika Nove TV donosi priču o vatrogaskinjama iz DVD-a Dubravice.

Vatrogaskinje Mare i Tonka znaju možda i više od kolega.

U vatrogastvu su cijeli život, jer im je to životni i obiteljski put.

"Naporno nekad je, kako i za muška.Tata, mama, rođaci, prijatelji, jednostavno je došlo prirodno, počevši od natjecanja mladeži tako je došli i do ovog da budem sezonski vatrogasac", rekla je Tonka Banić, DVD Dubravice.

A Mare Šišak, DVD Dubravice, je izjavila: "Meni je to nekako prirodno došlo jer čača je profesionalni vatrogasac i dobrovoljni i 30 godina, stariji brat isto, sestra isto, mlađi brat isto, tako da nisam mogla pobić od toga...Ljubav od malena".

Na terenu su zadnja 3 dana. Kad je poziv stigao sve je ostalo po strani. Koliko god to nije bilo lagano.

"Ja imam dvi ćeri tako da imam tu sriću da su tu moji i uskoče i one su malo veće. Al pati normalno, tri dana nije lako javljati se i samo govorit da je sve u redu i da je mama dobro, ali to je to šta mi pričamo oko ovog posla, to moraš volit, mora doć prirodno i onda sve ide nekako lakše i rješava se korak po korak", nadodaje Šišak.

U Hrvatskoj ima 25 tisuća operativnih vatrogasaca od čega je žena oko dvije i pol tisuće. A 37 ih je koje se ovim poslom

bave profesionalno. Predrasude su, kažu, uvijek tu. Šišak kaže da je to svakodnevna borba, ali da se one drže zajedno te da im predrasude zapravo čine motivaciju da budu još žešće.

"Naporno nekad je, kako i za muškarce tako i za žene. Ali mi smo jedan složan DVD i imamo potporu naših muških kolega, tako i oni od nas i mislim da dovbro dođemo kao segment jednom takvom društvu", rekla je Banić.

Kaže se da složna braća kuću grade, ali kad je treba spašavati od vatre, sestre vatrogaskinje su tu. Tonka i Mare, heroine.



