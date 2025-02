Horor na farmi! Silovali životinje i sve snimali, u štale dovodili i druge muškarce

Polako se odmotava klupko mračne tajne koju je skrivala farma u malom mjestu kraj Slavonskog Broda. Protiv trojice muškaraca podignuta je optužnica, sumnja se da su seksualno zlostavljali kokoši, telad, svinje, pse... Priča postaje još mučnija jer postoje indicije da su u štale dovodili i druge muškarce da siluju životinje.

"To je bilo kroz dulji period pa je to produljeno djelo što indicira da se radilo o nekakvoj organizaciji. Za kazneno djelo koje im se stavlja na teret propisana je kazna zatvora do dvije godine. No, obzirom da se radi o produljenom djelu, kako im se klasifikacijom stavlja na teret, može im se izreći kazna do 3 godine", rekao je Mišo Pavičić, glasnogovornik općinskog suda u Slavonskom Brodu.

I udruzi Prijatelji životinja stigle su anonimne prijave da je puno više ljudi uključeno osim trojice uhićenih. Sve informacije proslijedili su policiji.



"Nadamo se da će nadležne institucije dobro to ispitati. Radi se o tome da je očito upleteno puno više ljudi. Jednostavno oni su imali koga dovoditi tamo, za koga snimati materijal i to nas najviše zabrinjava", rekao je Luka Oman, predsjednik udruge Prijatelji životinja.

U selu se govorilo o tome.

"Nešto smo naslućivali ali nismo znali 100 posto" kaže Ljilja, a Josip dodaje:

"NIje normalno, što drugo mogu reći."

Psihijatar Arbanas kaže kako je zoofilija raširenija nego što mislimo, seksulani nagon prema životinjama u 98 posto slučajeva javlja se kod muškaraca, jako rijetko kod žena. Najčešće su žrtve, kaže, krava, ovca i koza.

"To s jedne strane mogu biti pravi zoofili, oni i koji imaju dostupnog ljudskog partnera bi ipak izabrali životinju ili to može biti situacijska zoofilija koja se javlja pod utjecaj alkoholom, različitih supstanci", kaže Goran Arbanas, psihijatar iz zavoda za forenzičku psihijatriju Vrapče.

Pretraživanja na interntu pokazuju kako je zoofilija sve raširenija.

"Upravo taj podatak da se to potražuje nam govori da su zoofilija i pedofilija puno češći nego što smo ranije mislili. Tako da su danas procjene da jedan posto odraslih muškaraca ima neku vrstu pedofilskih sklonosti. Za zoofiliju je to manje, ali opet se radi u promilima, a ne o potpuno rijetkom fenomenu", dodaje Arbanas.

Od trojice uhićenih muškaraca jedan je i djelatnik suda u Slavonskom Brodu. Imaju osam dana za žalbu na podizanje optužnice. Hoće li na kraju dobiti kaznu zatvora i koju, to ćemo tek vidjeti, ali ono što je sigurno - ovaj slučaj neće se tako lako zaboraviti.

