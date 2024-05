Hod za život u Zagrebu: "Poruka za koju se mi borimo je veoma jednostavna"

Ovogodišnji Hod za život održat će se u subotu, 18. svibnja, s početkom u 10:30 na Trgu Republike Hrvatske, a završit će na Zrinjevcu. Osim u Zagrebu ove će se godine hodati u još 14 gradova tijekom svibnja i srpnja, dok će zadnji biti u rujnu u Rijeci.

Također, podsjećaju sve da se bore za zaštitu ljudskog života kao temeljnog ljudskog prava. Hod će se ove godine održati pod geslom "Glas rođenih za život nerođenih".

"Zapravo poruka za koju se mi borimo, i koju želimo poslati svima je veoma jednostavna i jasna. Pravo, to jest borba za temeljno ljudsko pravo, a to je pravo na život i borba da se svaki život kao takav zapravo shvati da on počinje od začeća i ide do prirodne ljudske smrti. Želimo da se kroz određene zakonske okvire iz javnog proračuna počnu financirati u većim količinama trudnice a i mlade obitelji", rekao je član organizacijskog tima Hoda za život Luka Holjevac.

