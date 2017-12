Sunčano, ali hladno vrijeme se nastavlja i dalje. U nastavku tjedna bit će ipak malo toplije, a kakvo nas vrijeme očekuje za Badnjak doznajte u našoj vremenskoj prognozi.

Naoblačenje nam stiže sa sjeverozapada, a obzirom da je hladno, padat će snijeg, no ne očekuju se nikakve značajne količine - bit će to više samo radi zimskog ugođaja. Bit će česta i magla te mraz, a temperatura će se spustiti opet i do - 9. Na Jadranu također hladno, pretežno sunčano i ujutro i dosta vjetrovito - puhat će umjerena do jaka bura.

Poslijepodne će biti više sunčanog vremena, ali temperatura će ostati i dalje samo koji stupanj iznad nule uz posvuda slab vjetar.

Istočna Hrvatrska veći dio dana imat će promjenjivu naoblaku, a u zapadnoj Slavoniji može pasti i vrlo malo snijega. Puhat će umjeren sjeverozapadnjak i bit će razmjerno hladno. Najviša temperatura između nula i 3 stupnja.

Snijeg ovaj put neće padati u Gorskom kotaru i Lici, ovdje nakon jutarnjeg mraza i magle ostaje pretežno sunčano te i dalje hladno uz najvišu temperaturu oko nule.

Na Jadranu sunčano

Na Jadranu umjerena bura s jakim udarima, a vrijeme sunčano.

Južni dio Jadrana bit će sutra pretežno sunčan uz uglavnom umjerenu buru i temeprature između 6 i najviše 9 stupnjeva.

U drugoj polovici tjedna bit će mrvicu toplije, pogotovo ujutro - i dalje minus, ali ne 10, nego 1. Prolazno naoblačenje osim večeras, očekuje nas i s petka na subotu, a kako ide zatopljenje, padat će slaba kiša ili susnježica - kako sada stvari stoje, slab snijeg na Badnjak moguć je samo u višim predjelima i u gorju.

U nastavku tjedna malo toplije

Na Jadranu pretežno sunčano i postupno sve toplije, puhat će jaka bura - osobito u subotu. U nastavku tjedna sunčano i malo toplije.

