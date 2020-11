Stanovnici Omiša mogu odahnuti! Iz drugog pokušaja uspio je servis mosta preko Cetine. Omogućit će to prolazak trajekta kojim će građani, tijekom gradnje obilaznice, koristiti umjesto vožnje puno dužim obilaznim pravcima.

Ipak nije stao. Iz drugog pokušaja stručnjaci Hrvatskih cesta uspjeli su pokrenuti sustav koji omogućuje da se most u Omišu otvori. Segmenti mosta ne dižu se u zrak već se pomiču bočno. Mehanizam je uspješno pregledan i očišćen nakon više od desetljeća, iako je u pitanju najopterećeniji dio Jadranske magistrale.

Servisiranjem ovog mosta stvoreni su preduvjeti da Cetinom uzvodno može proći trajekt kojim će se privremeno prevoziti putnici i vozila. U obližnjim stijenama probija se novi tunel, a uslijedit će i gradnja novog mosta kanjonom Cetine. Sve do završetka ovog zahtjevnog projekta na snazi će biti privremena prometna regulacija.

I to u iduće dvije godine, tri puta po najmanje četrdeset pet dana. Trajekt dužine pedeset i četiri metara, poput ovog koji je vozio na liniji Prizna-Žigljen, usidrit će se usred rijeke, a automobili će se propuštati naizmjenično. Pobjeda je ovo građana i poduzetnika koji su mirnim prosvjedima tražili da se odustane od potpunog zatvaranja lokalne prometnice.

"Mislim da je ovo ono što smo mi u biti za početak tražili, a to je da uspijemo doći do naših radnih mjesta bez brodica, bez zaobilaznih puteva“, rekao je poduzetnik Marin Jerčić. Dolores Filipović iz mjesnog odbora Zakučac zadovoljna je jer su alternativa bile brodice, što bi zimi bilo neizvedivo. "Alternativni pravci koje su nam ponudili je vožnja četrdeset pedeset kilometara više svaki dan, to je stvarno neizdrživo“.

Početak je i rješavanja prometnih gužvi, ključnog problema ovog kraja. Građani su zadovoljni jer se radi tunel što će raščistiti promet i za njih, ali i za Makarsku i cijeli kraj. "Ova obilaznica je neophodna i potrebna za grad Omiš, a pogotovo rasterećenje ovoga centra grada. Bilo bi najbolje kad bi se mogla realizirati ova cesta do Splita“, rekao nam je građanin.

Do realizacije cijele dionice brze ceste Trogir - Omiš, o kojoj slušamo desetljećima, proći će još najmanje jedno desetljeće.

