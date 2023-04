Hrvatski studiji ponovno su u fokusu javnosti, ovaj put zbog izbora novog dekana. U utorak se na sjednici Senata trebalo glasati o tome hoće li Vlatka Vukelić postati nova dekanica Hrvatskih studija, ali rektor je u zadnji tren tu točku ipak odlučio maknuti s dnevnog reda.

Vlatka Vukelić jedina je pretendentica za dekanicu Fakulteta hrvatskih studija. Profesor Neven Hrvatić, koji se također kandidirao, ubrzo je povukao svoju kandidaturu, a povjerenstvo koje je odlučivalo o valjanosti njihovih kandidatura je raspušteno.

Jedna strana tvrdi da je raspušteno zbog toga što su prigovor na postupak izbora dekana, koji je predao protukandidat, proglasili opravdanim.

"Povjerenstvo je razmotrilo prigovor i došlo je do zaključka da je on opravdan i da je postupak kompromitiran u sadržajnom i proceduralnom pogledu. Nakon toga postupak je nastavljen i on je već tad izašao iz regularnih okvira. Sve dalje je potpuno neregularno", rekao je Ante Čović, smijenjeni član Povjerenstva za provedbu izbora dekana.

Druga strana istovremeno ističe da takva odluka uopće nije u njihovoj nadležnosti.

"Oni su smijenjeni prije svega zato što su zloupotrijebili svoje ovlasti. Meni je jasno da bivši prorektor Čović i moj bivši kolega umirovljenik Kukoč misle da mogu raditi što hoće i da sami sebe smatraju i sucima i porotom i policijom, ali oni jednostavno zakonski gledano to nisu. Zato je njih fakultetsko vijeće smijenilo i imenovalo novo povjerenstvo, koje je završilo izbornu proceduru do kraja", rekla je Vukelić.

Točka o glasanju uklonjena s dnevnog reda

Fakultetski kolege tad su je izabrali, a u utorak su senatori zagrebačkog sveučilišta trebali to i potvrditi. Ipak, neće biti tako. Rektor Lakušić potvrdio je reporterki Dnevnika Nove TV Dini Ćevid da će ta točka s dnevnog reda biti uklonjena.

Zbog kontroverznih revizionističkih stavova prema NDH-u profesorice Vukelić reagiralo je i Ministarstvo obrazovanja.

"Pitanje izbora čelnika na sveučilištima spada u jedno od temeljnih područja autonomije sveučilišta te se zbog toga ministar ne smije miješati u izbor čelnika visokih učilišta. Ministar apsolutno osuđuje svaki pokušaj revizije povijesti i pokušaja relativiziranja zločina", stoji u priopćenju.

Prema njezinim riječima, sve optužbe za revizionizam su neutemeljene.

"Civilizacijski je upitno zaista sve ovo što se meni radi ovih dana s obzirom na to da je optužba za bilo kakvo negiranje prema meni potpuno lažna tvorevina. Ne postoji niti jedna moja izjava, niti jedan moj rad, ja se time ne bavim uopće. Dakle, nikada nisam takve stvari problematizirala. Čak ih, štoviše, odbacujem s gnušanjem", rekla je Vukelić.

Tko će biti novi dekan Hrvatskih studija, morat će biti odlučeno do 1. lipnja.

