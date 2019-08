Hoće li Pelješki most biti izgrađen prije cesta koje će voditi do njega? Dok Kinezi rade brže od zadanih rokova, gradnju pristupnih cesta koči hrvatska birokracija. Zbog svega je frustriran i ministar Oleg Butković, no kaže - tu se ne može ništa.

Pelješki most izvire iz mora. Kinezi se drže rokova i u godinu i mjesec dana završavaju četvrtinu posla gradnje mosta.

Hrvatska birokracija pak za to isto vrijeme koči radove 12 km pristupnih cesta. Problem stvaraju žalbe na odabir izvođača radova. Hoće li zbog svega most biti završen prije cesta koje do njega vode?

''To vam ne mogu reći, ne mogu znati što će prije biti gotovo'', kazao je Butković.

Stvar odugovlače dvije tvrtke koje su dobile posao u postupku javne nabave, grčki Avax i austrijski Strabag. Prošlog tjedna žalile su se Državnoj komisiji. Najprije se Strabag žalio na odabir Avaxa za gradnju južne obilaznice, da bi Grci uzvratili žalbom za odabir Austrijanaca za sjevernu obilaznicu. Iz DKOM-a poručuju - žalbe će biti riješene u roku 30 dana.

Pogledajte fotografije: Pelješki most "izronio" iz mora u manje od godinu dana

''Žalbeni postupci su u fazi razmjene podnesaka i očitovanja između stranaka postupka. Nakon toga slijedi analiza žalbenih navoda, ocjena zakonitosti postupka te donošenje odluke Držane komisije. I dok iz Strabaga i Avaxa na naše upite nisu odgovorili, iz Hrvatskih cesta poručuju kako su se o svemu očitovale DKOM-u, ali da slučaj ne mogu komentirati dok traje žalbeni postupak'', priopćila je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave.

Zbog rata žalbama frustriran je i ministar Butković, no kaže zbog zakonodavnog okvira ima vezane ruke: ''Mene to osobno dosta frustrira. Ja bih kao ministar htio da to ide što prije, ali to ne mogu mijenjati niti smijem. Takav je zakon o javnoj nabavi. On je usklađen s europskom direktivom. Ne možemo napisati Zakon koji neće biti transparentan, koji neće omogućiti nekome da se žali.''

Srećom Kinezi ne znaju za riječi frustriran i odugovlačenje. O radovima na mostu u ponedjeljak je izvijestio voditelj projekta.

Kako žive kineski graditelji Pelješkog mosta: "Malo troše, ali radi mosta ćemo sve to podnijeti"

''Već smo počeli s konstrukcijom naglavnice. Radovi napreduju prije rokova. I dalje naporno radimo kako bismo ovaj dio završili do kraja godine'', rekao je Zhang Dong, predstavnik izvođača, voditelj projekta.

S druge strane, pitanje je hoćemo li do kraja godine zabiti prvu lopatu u pristupne ceste jer nakon što DKOM obradi žalbe Avaxa i Strabaga, tvrtke mogu pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom. To bi moglo dodatno usporiti stvari.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr