Najniža temperatura jučer izmjerena bila je u gorju, a iznosila je minus 11 stupnjeva, Danas se ne očekuju drugačije temperature

Jučer je u gorju bilo vrlo hladno, temperatura se spustila do -11. Diljem unutrašnjosti mjerila se temperatura ispod nule, ali je i Rijeka bila na minus jedan, dok je na jugu Dalmacije bilo tek koji stupanj iznad nule. Slično vrijeme nas očekuje i danas, hladno jutro i povremene oborine, a za veći dio zemlje izdano je upozorenje za umjerenu opasnost od hladnog vala.

Sa sjevera nam i dalje pristiže hladni zrak. Danas tijekom dana će se iznad Italije formirati plitka ciklona zbog koje će na Jadranu privremeno zapuhati jugo.

Tijekom noći i jutra ponegdje će pasti još malo snijega, osobito na istoku i u gorju. Na moru će biti mjestimične kiše, na sjeveru na obali može biti i susnježice ili snijega. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana zapuhat će slabo do umjereno jugo, dok će na jugu bura privremeno okretati na istočnjak. Najniža temperatura bit će između minus sedam i minus tri stupnja u nizinama, do minus deset u gorju, a na moru između minus tri i plus četiri stupnja.

U središnjim predjelima će danju biti umjereno do pretežno oblačno ali uglavnom suho. Dok će na istoku pasti još malo snijega. Uz slab vjetar, danju će se mjeriti oko nule.

U Slavoniji i Baranji pretežno do potpuno oblačno. Iako se većina snijega očekuje u prijepodnevnim satima kad može napraviti tanji snježni pokrivač, povremeno će padati i u drugom dijelu dana. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a najviša dnevna temperatura je oko nule.

U Gorskom kotaru i Lici će tijekom poslijepodneva oborina prestati, ali ostat će pretežno oblačno.

Na sjevernom Jadranu će biti kiše, u unutrašnjosti Istre još malo susnježice i snijega, ali prema kraju dana će se naoblaka smanjivati. Slabo i umjereno jugo navečer će okretati na buru u jačanju. U gorju će i danju biti hladno, s temperaturom između minus pet i nula, dok će se na moru mjeriti između četiri i sedam.

U Dalmaciji će biti umjereno do pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i susnježicu osobito u unutrašnjosti. Kasno navečer i u noći će oborine prestajati, a naoblaka se početi smanjivati. Puhat će istočnjak i jugo, ali će prema kraju dana ponovno okretati na buru u jačanju. U najtoplijem dijelu dana temperatura će biti između tri i sedam.

U ponedjeljak će na kopnu biti djelomice sunčano, ali u gorju će uz više oblaka pasti malo kiše i snijega. U utorak još u najvišim predjelima može biti malo snijega, a zatim uglavnom suho i postupno toplije, osobito danju.

U ponedjeljak će na moru biti pretežno sunčano. U utorak će naoblaka porasti i ponegdje će pasti malo kiše. Bura će slabjeti i okretati na južne smjerove. Početkom tjedna jutra će i dalje biti razmjerno hladna, ali dani će postupno biti sve topliji.

