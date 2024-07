Ekipa Dnevnika Nove TV ekskluzivno na noćnoj intervenciji hitne helikopterske službe

U nedjelju navečer se hitna helikopterska služba pokazala u najboljem izdanju tijekom noćnih interverncija.

Oko ponoći su dobili zahtjev za hitni medicinski let iz Pule u KBC Rijeka za pacijenta koji je dobio infarkt. Prvo su provjerili vremenske uvjete te je u kratkom roku cijeli tim bio speman za polazak.

"Što je pacijent stabilniji i mirniji, nama je let sigurniji, kao i put do odredišta", rekao je dr. Nenad Đorđević, specijalist hitne medicine.

U Puli su pripremili pacijenta koji je bio pri svijesti te ga je preuzeo tim iz helikoptera. U Rijeci je drugi tim već čekao da preuzme pacijenta.

Tehničar Vinko Mamić je rekao: "Izuzetno je bitna ta sama priprema prije ulaska u helikopter, gospodina smo cijelo vrijeme pratili i postavili smo uređaj u slučaj potrebe za reanimacijom".

Pacijent je spašen, a iz bolnice su rekli da je dobro i da nastavlja s terapijom. Piloti inače ne znaju ništa o pacijentu. Tako je, kažu, sigurnije.

Pilot Guido Resico Vaccaro je izjavio: "Bolje je da ne znamo. To nije naš posao. To je pitanje sigurnosti. Pilot mora biti u mogućnosti prekinuti let ako meteorološki uvjeti nisu dobri ili ako ima problema s helikopetrom. Ne moramo znati ništa o pacijentu".

Od baze na Krku do Pule let je trajao 28 minuta. Za preuzimanje i opskrbu pacijenta u Puli pri čemu se helikopter zaustavlja i gasi trebalo je 18 minuta. Od Pule do KBC-a Rijeka letjelo se 21 minutu. Sveukupno im je trebalo 1:07 minuta do predaje u Rijeci. Da je išlo vozilo hitne pomoći put bi oduzeo, ovisno o stanju na cesti, najmanje sat i 25 minuta.

"Lijepo je gledati cijelu priču sa široke strane, da mi imamo dobru komunikaciju s pilotima, da su naši životi u njihovim rukama. U svakom slučaju možemo se spustiti, doći u bilo koje vrijeme, na bilo koje mjesto", nadodao je dr. Đorđević.

Da bi se cijela intervencija izvela besprijekorno, svaki dan nakon preuzimanja smjene timovi imaju brifing. Čekaju pozive, a imaju i sustav u kojem mogu pratiti sve što se događa u županiji. Mamić ističe da im to uvelike pomaže da odrede koji je slučaj namijenjen hitnoj helikopterskoj službi, a koji nije.

U ponedjeljak navečer je i splitska baza odradila jednu ntervenciju na Braču zbog moguće sepse te drugu na Visu zbog prometne nesreće.

