Ivana Pezo Moskaljov provjerila je što je s projektom Hitne helikopterske medicinske pomoći.

Cesta nije bila najbrža opcija za jednog pacijenta s Malog Lošinja. Njemu je trebala hitna liječnička pomoć i prijevoz helikopterom s otoka do riječke bolnice. No, helikoptere Hitna pomoć nema. Ima ih vojska, koja tu i tamo uskoči, no sada nije mogla jer joj letjelica nije bila ispravna.

Pacijent je na putu do bolnice preminuo. U međuvremenu, MORH je javio kako je helikopter popravljen.

A bez vojnog helikoptera, Dora ne bi stigla s Korčule do splitske bolnice - i to čak dvaput! Jednom kao trudnica zbog prijevremenih trudova. Drugi put s tek rođenim djetetom! U hitnim slučajevima - najčešće su jedina veza s kopnom i prijevoz do bolnice. U špici turističke sezone imaju više posla - od sjevera do juga Dalmacije.

"Otočanima je potrebna pomoć iz zraka - i zimi i ljeti, ljeti naročito, jer su velike gužve, tako da nam spašava živote", komentira Svjetlana Pecotić iz Korčule. I spasilačke službe ovisne su o vojsci. GSS koji na intervencijama volontira - hvali suradnju.

"Radi se o vrhunskim profesionalcima i dosad smo izveli velik broj zajedničkih spašavanja i kompleksnih i jednostavnih", rekao je Josip Granić, pročelnik HGSS-a. Čim stigne poziv u pomoć vojni su piloti u akciji. Dežuraju danonoćno. Svaka se intervencija pamti: bilo da lete s organima za transplantaciju, prevoze ozlijeđene pacijente ili da u zraku treba poroditi trudnicu!

"Kad čujemo helikopter to je jedno stanje psihoze, jer znamo da je netko ozbiljno ozlijeđen, budući se helikopter ne diže bez veze, a osim toga nam je jedina nada. Može i treba biti bolje u 21. st'', rekla je Dora Lozica iz Korčule.

Bilo je to jedno od prvih obećanja ministra zdravstva pred našom kamerom.

"Siguran sam i već sam razgovarao s premijerom da ova Vlada prepoznaje tu problematiku i da ćemo probati napraviti sve da uspostavimo hitnu helikoptersku službu. Nije to samo zbog turista, to je prvenstveno zbog naših građana", rekao je u siječnju prošle godine ministar zdravstva Vili Beroš.

No, medicinski opremljene helikoptere, koji bi letjeli s liječničkim osobljem i tehničarima, po uzoru na europske države, nisu našli! U Beroševom ministarstvu kažu da se radi na natječajnoj dokumentaciji i sve želi financirati europskim novcem. Modeli i potrebe se analiziraju. Cijeli posao ranije je procijenjen na oko 135 milijuna kuna.

"Zalažemo se odavno da to preuzme netko tko ima državne ovlasti kao što je Crveni križ ili HAK, po uzoru na Njemačku ili Austriju. Ovo što mi radimo je surogat koji ne zadovoljava nikoga", izjavio je Mladen Tureček iz udruge Helikopterima liječnici pomažu.

Od posljednjeg pilot projekta s Talijanima - država je odustala. Za samo četiri mjeseca plaćeno im je više od 10 milijuna kuna. Vojska je uskakala kad nisu mogli poletjeti. Kao i sada - jer drugog rješenja nema na obzoru!

