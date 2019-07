Iako postoji označena staza iz uvale prema vidikovcu dvoje turista iz Švedske krenulo je preko okomitih stijena. Kad su shvatili da ne mogu dalje, nazvali su 112

HGSS-ovci iz stanice Gospić u nedjelju su morali spašavati turiste iz Švedske sa stijena iznad uvale Zavratnica u sklopu Parka prirode Velebit jer su se do vidikovca uputili okomitom stijenom i to u neprikladnoj obući. Srećom nitko nije ozlijeđen.

"U večernjim satima spašeno dvoje stranih državljana sa stijena iznad uvale Zavratnica... Probajte pogodit koju su obuću imali na sebi???" objavio je HGSS na Facebooku te dodao kako su Šveđani nosili ''kroksice i fine sandalice''.

"Iako postoji označena staza iz uvale prema vidikovcu, nismo uspjeli saznati zašto su oni odabrali 'lakši' put??? Vjerojatno su procijenili da je bliže i brže… Da, mi volimo kad oni procijene. I gle čuda, ne može se dalje, nema puta, okomita stijena ispred nas i to nije sve, a mi na sebi kroksice i fine sandalice. Naravno, kada smo na moru uz obuću s kojom idemo u more, na sebi imamo i odjeću za u more, kako drugačije? Ali nema tu problema, zovemo 112 i HGSS će nas spasiti. Zaista, u toj situaciji ništa drugo nije ni preostalo i napravili su najbolje što su mogli. Ma tko kaže da stranci rade samo gluposti, znaju oni i ponešto pametnog", objavio je HGSS Stanica Gospić na službenim stranicama.

Dodali su kako su im spašavatelji prišli bočno i pomogli im da se spuste uvalom do mora te ih turističkom stazom otpratili do mjesta Jablanac.

"Nadamo se da su napravili nekoliko fotografija s ovog improviziranog vidikovca jer zalasci sunca iznad Zavratnice su zaista prekrasni", zaključili su HGSS-ovci, koji redovito upozoravaju turiste i rekreativce da ne odlaze u prirodu nepripremljeni i u neodgovarajućoj odjeći.