HEP na plinu gubi milijune eura, ali bogato nagrađuje: Pogledajte koliko su novca podijelili zaposlenima

Iako ga trese afera zbog prodaje plina po jeftinoj cijeni i šteti od najmanje 10 milijuna eura, čini se da HEP-u novca ne nedostaje. Naime, tvrtka je postigla dogovor kojim će se radnicima povećati materijalna prava. Radnika ima više od 10.000.

Sporazumom o povećanju materijalnih prava za radnike HEP-a, koji je potpisan 2. lipnja, regres će iznositi 663,62 eura umjesto 331,81 eura, a isplatiti će se u dva jednaka dijela. Prvi će biti isplaćen u lipnju s plaćom za svibanj, a drugi u srpnju s plaćom za kolovoz.

Radnici HEP-a će tako dobiti i nagradu povodom dana HEP-a u iznosu od 497,71 eura, što je povećanje za 165,9 eura. Isti iznos (479,71) radnici će dobiti i za Božić. Uz to, povećao se i iznos predviđen za dar za dijete koji je sada 137,73, a prije je bio 79,63 eura.

Sporazum o povećanju materijalnih prava za radnike HEP-a (Foto: DNEVNIK.hr)

Povećala se i paušalna naknada za podmirivanje troškova prehrane koja je iznosila 55,21 eura te je sada na 66,37 eura. Povećale su se i uplate poslodavca u treći mirovinski stup. Inicijalna uplata sada je 60 eura poticajna sredstva na 50 posto radnikova uplaćenog doprinosa.

Sve to događa se otprilike u isto vrijeme u kojem je HEP zbog Vladine uredbe plin morao prodavati po znatno nižoj cijeni od one za koju ga je kupio, zbog čega je akumulirao gubitak od najmanje 10 milijuna eura. HEP je na to upozorio Vladu, ali je uredba ukinuta tek nakon što je na nju upozorio zastupnik Mosta Zvonimir Troskot.

Oporba zbog afere traži ostavke odgovornih, ali ako je suditi po analizi reportera Dnevnika Nove TV Hrvoja Krešića, to se neće dogoditi, barem ne što se tiče najviše razine.