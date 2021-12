HEINEKEN Hrvatska objavio je svoje godišnje Izvješće o održivosti za izazovnu 2020. godinu. Usprkos globalnoj javnozdravstvenoj krizi, koja je nepovoljno utjecala na gotovo sve segmente gospodarstva, kompanija nastavlja s provedbom strategije održivog poslovanja Stvaramo bolji svijet.

Svi nepovoljni događaji u prošloj godini dodatno su učvrstili stav kompanije da su zdravlje, dobrobit i sigurnost zaposlenika na čvrstom prvom mjestu. Zato je HEINEKEN Hrvatska poduzeo brojne korake kako bi se, osim pružanja sigurnosnih i epidemiološki ispravnih uvjeta za rad, pojačao i osjećaj povjerenja te održali povezanost i timski duh. To je uspješno postignuto zahvaljujući pojačanoj internoj komunikaciji, pravodobnom dijeljenju ključnih i važnih informacija te brzim reakcijama na povratne informacije zaposlenika.



Za zaposlenike koji su radili od kuće uvedeno je niz aktivnosti i rješenja, poput online edukacija, mogućnosti posudbe uredske opreme, „pauze za ručak bez poziva“ te druženja na „digitalnoj pauzi za kavu“ ili „online pivu nakon posla“. Svi zaposlenici imali su pristup online i offline psihološkom savjetovanju, dok se u „novom normalnom“ i dalje poticala fizička aktivnost zaposlenika kroz program „HEINEKEN Challenge“. Trčanjem, bicikliranjem ili hodanjem zaposlenici su zajedno prešli čak 18.545 kilometara tijekom ljetnih mjeseci, što predstavlja zračnu udaljenost od Zagreba do Tokija i natrag.

PR Foto: PR



Do sredine 2020. prošlo je gotovo 1.500 dana bez nesreće unutar kruga pivovare u Karlovcu. Nažalost, u to vrijeme su se dogodile dvije lakše nezgode – jedna u krugu pivovare te druga u Sektoru prodaje. Kako bi se takvo što izbjeglo u budućnosti, provedene su edukacijske kampanje za zaposlenike.



HEINEKEN Hrvatska je petu godinu za redom, uz Grad Karlovac, podržao projekt KAkvart koji kroz volonterski rad građana donosi pozitivnu promjenu unutar lokalne zajednice, a život njenih stanovnika i gostiju kvalitetnijim, ugodnijim i održivijim. Nadalje, gotovo milijun kuna koje je kompanija u 2020. uložila kroz donacije utrošeno je, između ostalog, na nabavku novog respiratora, monitora, bronhoskopa i dodatne zaštitne opreme za Opću bolnicu Karlovac, ali i na brojne društvene i zelene projekte te događanja u Karlovačkoj županiji.



Održano je i novo izdanje edukativnog programa „Za odgovorno odrastanje mladih“ koje je u 19 hrvatskih gradova na predavanjima obuhvatilo preko 1.000 roditelja učenika iz 23 srednje škole. HEINEKEN Hrvatska je još 2013. započeo ovu inicijativu u suradnji s Psihološkim centrom TESA, a od prije nekoliko sezona ima i podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja. Glavni je cilj programa, namijenjenog roditeljima učenika prvih razreda srednjih škola, prevencija maloljetničke konzumacije alkohola te pružanje podrške u uspostavljanju dobre komunikacije između roditelja i djece.



PR Foto: PR



Kako bi potrošači imali izbor u svakoj situaciji, HEINEKEN Hrvatska u ponudi drži i bezalkoholne varijante svojih najpoznatijih piva. Tako je uz Heineken 0.0, potrošačima dostupno i Karlovačko 0.0.



Važan aspekt održivog poslovanja kompanije odnosi se i na suradnju s dobavljačima i partnerima. Potpisivanjem Kodeksa dobavljača svi dobavljači HEINEKENA Hrvatska potvrdili su da će se zajedničko poslovanje temeljiti na integritetu i pravednosti, poštivanju prava i digniteta svih ljudi, davanju prioriteta zdravlju i sigurnosti te smanjivanju negativnog utjecaja na planet.



Upravo ovo zadnje iznimno je značajno područje održivog i odgovornog poslovanja HEINEKENA Hrvatska. Električna energija koju kompanija koristi u proizvodnji dobivena je iz 100% obnovljivih izvora, što uključuje i energiju proizvedenu radom solarnih panela na krovu zelenog skladišta. Nadalje, kompanija više od desetljeća radi na smanjenju vlastitog ugljičnog otiska, pa je tako emisija CO2 u proizvodnji smanjena je za 52,7% u odnosu na 2008. godinu. Nažalost, u odnosu na 2019. zabilježen je blagi porast emisije za 4,7% po proizvedenom hektolitru piva zbog poremećaja u procesu proizvodnje uzrokovanog pandemijom koronavirusa. S druge strane, veliki uspjeh ostvaren je u smanjenju komunalnog otpada, čija je količina po jedinici proizvoda smanjena za čak 46% u odnosu na 2019. ili 96% u odnosu na 2008. godinu.



Odlučnost u očuvanju rijeka i vodnih resursa dokazuju završetak projekta izgradnje separatora ulja i pretakališta cisterni na logističkim površinama, čime smo smanjili vjerojatnost da će tekućine u slučaju nezgode isteći u rijeku Kupu. Uz to, u odnosnu na baznu 2008. godinu, HEINEKEN Hrvatska je u 2020. trošio 41% manje vode za proizvodnju jedne litre piva.



„Pandemijska 2020. godina bila je izuzetno izazovna u svim segmentima života i poslovanja. Unatoč tome, nastavili smo provoditi naše projekte usmjerene na održivo poslovanje te smo nužnim i brzim prilagodbama uspjeli ostvariti kvalitetne pomake u gotovo svim područjima naše strategije. U tome nam je uvelike pomogla podrška naših zaposlenika, partnera i potrošača, a uvjerena sam da na putu zajedničkog stvaranja boljeg svijeta na nju možemo računati i dalje“, poručila je Ljudmila Bratko Gašpić, menadžerica korporativnih poslova u HEINEKENU Hrvatska.